Безробітний, зірка телешоу, військовий: де були і як виглядали відомі телеведучі 10 років тому

Для телебачення 10 років – немов ціла епоха. Дехто з відомих облич десятиліття тому робив лише свої перші кроки у професії, а комусь пощастило стати зіркою українського телебачення.

У кожного ведучого різна історія, але й дещо спільне. Телезірки, як і інші люди, мали успіх і зазнавали поразок, але знаходили сили йти далі і невпинно працювали, що й стало головними складниками їхнього успіху. 24 Канал зібрав фото відомих ТБ-персон, а також з'ясував, де були і чим займалися відомі сьогодні телеведучі.

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Юлія Зорій пішла за мрією і виграла

Сьогодні Юлія Зорій – ведуча програми "Ранок у великому місті" на каналі ICTV2. А 10 років тому вона вела погоду в ранковому шоу на одному з телеканалів. Коли дізналася, що продюсер Андрій Слободян запускає новий проєкт – це був "Ранок у великому місті" – вирішила піти на кастинг, бо дуже хотіла з ним працювати.

Продюсер відразу сказав, що в проєкт потрібна старша ведуча, і я не зовсім підходжу. Але мене це не збентежило, бо я дуже хотіла спробувати,

– пригадала Юлія.

Кастинг проходили відомі ведучі, акторки, співачки. Юля спочатку залишилась в п'ятірці претенденток, потім – у трійці, потім обирали між нею і ще однією колегою. Та невдовзі їй зателефонували й запросили на ранкове шоу. Саме в січні 10 років тому почалася історія добрих ранків на телебаченні для Юлії й зараз ведуча разом з колегами відзначає перший великий ювілей програми.



Українські ведучі 10 років тому / Фото пресслужби

Олександр Педан сяяв у молодіжних шоу

Десять років тому Олександр вже був справжньою телезіркою. Його гучна телекар'єра почалась з ранкового шоу "Підйом" на Новому каналі, де він разом з Ольгою Фреймут і Сергієм Притулою "запалювали" кожний ранок. Це було яскраво і талановито, і цей склад програми був визнаний найуспішнішим.

Потім були й інші програми: "Зроби мені смішно", "Співай, якщо зможеш", "Хто зверху?". У 2015 вийшов проєкт "Дешево і сердито": Сашко разом з колегою Катею Павлюченко демонстрував українцям, як і на чому можна заощадити. Проєкт був доречним, мав декілька сезонів, але успіху "Підйому" не здобув.

Телекар'єра Саші продовжується, навесні вийде новий сезон шоу "Я люблю Україну", яке Сашко веде разом з Юрієм Ткачем. До того ж у Сашка багато власних цікавих проєктів.



Українські ведучі 10 років тому / Фото пресслужби

Як засвітилася зірка Лесі Нікітюк

Є такі персони, які наче народилися вже відомими й публічними – це якнайкраще підходить ведучій, акторці, блогерці Лесі Нікітюк. Почуття гумору, вміння доречно пожартувати, харизма і розум роблять її по-справжньому улюбленою ведучою як тинейджерів, так і старших людей.

10 років тому кар'єра Лесі набирала обертів: її номінували на національну премію "Телетріумф" як найкращу ведучу розважальних програм. Вона брала участь у шоу "Орел і решка", і водночас була співведучою програми.

За кілька років її запросили на Новий канал, де талант Лесі розквітнув ще яскравіше: разом з Сергієм Притулою вона почала вести шоу "Хто зверху?" і популярне "Хто проти блондинок?". Зараз Лесю можна побачити у проєкті "єПитання", в якому гравці двох команд відповідають на питання з різних галузей життя.



Українські ведучі 10 років тому / Фото пресслужби

Ведучий Григорій Герман був безробітним

Сьогодні Григорій Герман – відомий медійник, контрпропагандист на телеканалі ICTV і голос програми "Антизомбі", а ще ведучий ранкової програми "Ранок у великому місті" на ICTV2. Його голосом розмовляють відомі актори – наприклад, харизматичний британець Ідріс Ельба, і анімаційні герої.

До речі, саме Герман озвучував багатьох персонажів культової гри S.T.A.L.K.E.R. Глядачі знають Германа як кулінарного блогера, що ділиться смачними рецептами. Проте 10 років тому Григорій з одного проєкту пішов, а до іншого не дістався.

Тоді я був без роботи. Писав рецензії на фільми на сайти онлайн-кінотеатрів по $3 кожен – і це було єдиним заробітком. Тоді я пішов з програми "Таксі", і перерва затягнулась. Цей період став для мене складним, повчальним і навіть педагогічним часом. Але вже у 2016 році почались кастинги, робота з'явилась,

– пригадує Герман.



Українські ведучі 10 років тому / Фото пресслужби

Ведучий-ветеран Олександр "Вовк" Швачка воював в АТО

Зараз Олександра знають як першого ведучого-ветерана програми "Ранок у великому місті" на ICTV2.

10 років тому, у січні 2015 він добровільно встав на захист нашої країни, служив у складі 79-ї аеромобільної бригади на Донеччині. З початком повномасштабного вторгнення Олександр "Вовк" Швачка також добровільно пішов на фронт. Захищаючи Київщину, отримав важке поранення, в результаті чого йому ампутували ногу.

Швачка зізнається, що після поранення було непросто, але його активно підтримували побратими, рідні, друзі. Він зайнявся адаптивним спортом, за пів року отримав свої перші чемпіонські нагороди. А у 2024 прийшов на кастинг каналу ICTV2: каже, було цікаво спробувати себе.

Олександр легко тримався перед камерою, жартував і сподобався продюсерам. Тепер він веде ранкову програму, а своїм досвідом хоче надихнути інших ветеранів на позитивні змінити у житті і професії.



Українські ведучі 10 років тому / Фото пресслужби

Телезірка Надія Матвєєва вела декілька шоу на СТБ

Надія Матвєєва, ведуча програм "Все буде добре", "Все буде смачно", "Позивний Надія" та "Неймовірна правда про зірок" на СТБ, вже понад десять років залишається однією з улюблених ведучих каналу СТБ і українського телебачення.

Популярність Надії принесла програма "Все буде добре", яка закохала в неї мільйони глядачів завдяки щирості та вмінню підтримувати в складні моменти.

У 2015 році я майже весь свій час присвячувала роботі над проєктами СТБ "Все буде добре" та "Все буде смачно". Це був період натхнення та радості від співпраці з великою згуртованою й талановитою командою. У той самий час я мріяла про деокупацію Криму та свого рідного міста Керч, а ще — хоча б трішечки про відпочинок, якого тоді так бракувало",

– розповідає вона.



Українські ведучі 10 років тому / Фото пресслужби

Катерина Соляр: від радіоведучої до зірки телебачення

Сьогодні обличчя Катерини Соляр знайоме майже усім українцям: на 24 Каналі вона веде гострі і цікаві інтерв’ю з відомим персонами. А також відома як радіоведуча і відеоблогерка.

10 років тому вона прийшла працювати на радіо: дівчина не мала профільної освіти, проте дуже хотіла спробувати себе у журналістиці. Її взяли: вона швидко вчилася, а паралельно вивчала журналістську справу і основи телебачення у відомій медіашколі. За рік дівчина знайшла роботу на ТБ – стала ведучою програми "Ранок по-київськи".

За декілька років Соляр прийшла на 24 Канал, де має власні програми "Підгорає" і "Такі справи". Її інтерв'ю завше цікаві, глибокі, відверті.



Українські ведучі 10 років тому / Фото пресслужби

На початку повномасштабного вторгнення про Катю заговорили: в ефірі каналу вона висловилася щодо позиції співачки Світлани Лободи. Артистка, не називаючи країни-агресора, назвала українців "маленькими людьми", що обурило Соляр. У відповідь Катерина назвала Лободу "маленькою людою", підкресливши, що українці – "великий народ великої країни". Телеведуча висловила думку мільйонів українців, після чого аудиторія Катерини значно збільшилася.

Сергій Лиховида починав як ведучий весіль

Зараз широкому загалу Сергій Лиховида відомий як ютуб-блогер: до нього на канал "Розмова" йдуть знані волонтери й військові, політики й шоумени, артисти й відомі персони. Телеглядачі знають Сергія як гарячого вболівальника футболу, а також як ведучого "Ранку у великому місті".

10 років тому Сергій був ведучим весіль: разом з другом вони організовували запальні вечірки, де жартували і нікому не давали сумувати. І це було круто і талановито, Лиховиду знали не тільки в рідному Івано-Франківську, а й в інших містах. До речі, Сергій й зараз живе у Франківську, але й встигає на ранкове шоу на телебаченні.



Українські ведучі 10 років тому / Фото пресслужби