Від сцени Євробачення – до обіймів Кремля: представники України, які виявились зрадниками

Цього року у швейцарському Базелі проходить 69-й пісенний конкурс Євробачення. 37 країн кинули виклик головному призу, але деякі з них уже зійшли з дистанції.

У 2003 році Україна вперше взяла участь у співочому конкурсі. Тоді нашим представником був Олександр Пономарьов. У 2008 році на Євробачення від імені України поїхала зрадниця Ані Лорак (справжнє ім'я – Кароліна Куєк). На цей момент вона вважалась ще українською співачкою, але за декілька років показала своє справжнє обличчя, пише Show24.

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Як Ані Лорак зрадила Україну

Спершу співачка у 2005 році хотіла поїхати на Євробачення від України, однак тоді було обрано гурт "Ґринджоли". Як відомо, у 2008 році вона таки представила нашу країну у Белграді з піснею Shady Lady, яку написали путініст Філіп Кіркоров і грецький композитор Дмітріс Контопулос.

Ani Lorak – Shady Lady – Ukraine – Grand Final (Eurovision 2008): дивіться відео онлайн

Тоді вона стала срібною призеркою Євробачення, а Віктор Ющенко надав Ані Лорак і Філіпу Кіркорову звання народних артистів України.

Вже після 2014 року Лорак перебралась до країни-агресорки, а до України приїжджала з концертами. Паралельно активісти зривали виступи Лорак в українських містах, адже вона підтримала путінський режим і безсоромно приїжджала сюди заробляти гроші.

У жовтні 2022 року РНБО ввела санкції проти українських артисток-зрадниць, серед яких фігурувало ім'я Ані Лорак.

В інтерв'ю пропагандистському каналу НТВ російська зірка підтвердила, що фінансує викрадення українських дітей. Співачка розповіла, що спрямує частину своїх доходів від виступу в Москві в організацію, яка займається опікою "сиріт-біженців" із Запорізької області та Донбасу. Вона пояснила, що ця організація пропонує підтримку дітям, які постраждали від "цієї ситуації", ймовірно, маючи на увазі війну, розпочату Росією.

У листопаді минулого року Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про позбавлення державних нагород осіб, визнаних зрадниками. Так, російські артисти Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін та композитор Ігор Крутой більше не будуть мати звання народного артиста України. Крім того, співачки Ані Лорак і Таїсія Повалій відтепер позбавлені звання заслужених артисток України.

Таїсія Повалій та Ані Лорак / Колаж Show 24

Сьогодні у житті зрадниці все залишилось без змін – вона продовжує виступати для росіян, замовчує тему війни та хизується розкішним життям і поїздками за кордон зі своїм новим чоловіком.

До слова, Ані Лорак таємно вийшла заміж на Мальдівах 14 лютого 2025 року.