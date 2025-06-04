Чому успішні зірки зникають з радарів: 8 історій, які показують інший бік слави

Глядачі та шанувальники звикли бачити зірок з екранів, як вони здобувають чергові нагороди та як до них приходить чергова хвиля популярності. Але коли здається, що перед ними увесь світ – вони зникають, ламаються та губляться у собі.

У суспільстві заведено вважати, що отримання слави – це вершина мрії. Але, як показує досвід багатьох знаменитостей, успіх може викривити реальність, позбавити опори та перетворити особистість на "продукт" очікувань інших. І це трагічно, адже в людини не просто зникає бажання бути популярною, а відбувається внутрішній злам, який дуже важко вирівняти, пише Show24.

До теми Феномен Періс Гілтон: як вона стала іконою попри відсутність шаленого успіху у шоубізнесі

Здебільшого перший успіх до частини відомих людей приходить ще у юності. Тоді вони сповнені максималізму та запалу й готові робити все, щоб їх помітили. А цим вміло користують професіонали. Вони створюють образи, які не відповідають дійсності, а шанувальники закохуються не в реальність, а в штучний стиль. З часом зірки починають переживати втрату самих себе у великому світі шоубізнесу.

Українські зірки, які відмовились від слави на піку кар'єри

Гайтана

Артистка розпочала свою кар'єру ще у 90-х роках. Вона працювала над альбомами, а у 2007 році випустила трек "Шаленій", який став справжнім хітом. У 2012 році співачка вирушила до сонячного Баку, щоб представити нашу країну на Євробаченні, але там посіла лиш 15 місце.

Після 2016 року Гайтана зникла зі сфери публічності й заявила, що йде з шоубізнесу, бо її пріоритет – сім'я. Але через 7 років співачка заявила про гучне повернення.

У квітні 2024 вона презентувала новий альбом "Сонце в тобі", куди увійшли 10 пісень виконавиці, випущених після 2014 року. Спершу може здатись, що в цій історії немає нічого особливого, однак тут в артистки постав вибір: кар'єра чи сім'я, успішність чи родинний затишок. Не можна применшувати докладені зусилля зірки, адже досі невідомо, які почуття вона переживала, коли ухвалювала таке рішення.

Як змінилась Гайтана за роки / Фото з соцмереж

Марія Яремчук

Донька Назарія Яремчука вирішила піти стопами зіркового батька. У 19 років пішла на телевізійний проєкт "Голос країни", де виборола собі місце у команді Олександра Пономарьова. Згодом доля занесла дівчину на Нацвідбір. На Євробаченні виконавицю та номер оцінили в 113 балів, які трансформувались у 6 місце.

У 2017 році співачка випустила кліп, а після – заявила, що йде зі сцени. Марія пояснила своє рішення тим, що боїться сцени. Вона навіть зверталась за допомогою до спеціалістів, однак це не дало результату. Як ділилась виконавиця, перед виходом на сцену у неї починались панічні атаки, під час яких вона переживала "маленьку смерть".

Як змінилась Марія Яремчук / Фото з відкритих джерел

Євгенія Власова

2000 роки стали для співачки часом слави. Євгенія випустила чимало хітів, але вже у 2004 році вона взяла творчу паузу.

За цей час у ЗМІ поширювалось чимало чуток, що артистці нібито діагностували онкологічне захворювання, але вона спростувала цю інформацію. У 2017 році Власова опинилась на межі життя та смерті через хворобу кишківника.

У результаті виконавиця вирішила повністю піти з шоубізу, але час від часу може несподівано з'являтись у різних проєктах, але велика сцена – це більше не її мрія.

Як змінилась Євгенія Власова / Фото з відкритих джерел

Вадим Олійник

Артист став популярним на проєкті "Фабрика зірок". Там він і Володимир Дантес об'єднались у дует "ДіО.фільми". За певний час співаки пішли різними дорогами. Вадим взяв сценічне ім'я Oleynik і почав розвивати сольну кар'єру. Однак успіх не був таким, як очікувалось. Ймовірно, співака звикли бачити в дуеті, а не окремо від партнера по сцені.

Як розповідав сам артист, через це він пішов із шоубізу та подався освоювати нову професію – актор дубляжу.

Як змінився Вадим Олійник / Фото з відкритих джерел

Зірки світового шоубізнесу, які відмовились від слави на піку кар'єри

Брітні Спірс

У 2000-х роках співачка була іконою попкультури. Її обожнювали мільйони, пісні ставали хітами, а шанувальники намагались наслідувати артистку. Але через певні обставини Брітні Спірс опинилась у пастці тотального контролю – з боку менеджменту, ЗМІ та власної родини. У 2007 році у виконавиці стався психоемоційний зрив, який довго обговорювали у медіа. Вона поголила голову, а згодом навіть побила машину папараці парасолею, які її переслідували.

Крім того, вона втратила повну опіку над двома синами, що погіршило її стан. У 2008 році її двічі примусово госпіталізовували до психіатричного відділення. Це стало приводом для того, що її батько отримав опіку над Брітні та її фінансами. До 2021 року артистка не могла ухвалювати жодних рішень, не мала права виходити заміж, народжувати дітей чи обирати лікарів. У тому ж році опікунство батька над донькою скасували через громадський тиск і виступи самої артистки.

Як змінилась Брітні Спірс / Фото з соцмереж

Маколей Калкін

Зірка фільму "Сам удома" був найвідомішою дитиною у світі, однак у підлітковому віці все змінилось. Калкін втратив контроль над кар'єрою, батько знущався з сина, через що той обірвав з чоловіком зв'язок, а суд вирішував питання щодо опікунства над Маколеєм та його братом Кіраном після розлучення батьків. Крім того, в актора виникли проблеми з психічним здоров'я, а також в його житті з'явились залежності у вигляді алкоголю та наркотичних речовин.

І лише у зрілому віці Калкін почав налагоджувати своє життя. Він одружився, у нього народилось двоє синів й акторська кар'єра почала поступово повертатись у своє русло.

Як змінився Маколей Калкін / Фото Cosmopolitan

До слова, Кіран Калкін, брат Маколея, здобув статуетку Оскара в категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану".

Аманда Байнс

Акторка була зіркою 2000-х років. Її завжди асоціювали як успішну, харизматичну, веселу та ідеальну дівчину Голлівуду. Однак це була картинка, яку створили для глядачів. Насправді Аманда страждала від психічних розладів, була залежною від певних речовин. Це все є наслідком того, що її особистість не витримала тиску індустрії, яка вимагала бути "вічно веселою та гарною".

У 2013 році вона зникла з радарів публічності. Увесь період Аманда боролась з депресією, тривогою та втечею від того образу, якого від неї вимагали ще з дитинства. Тому не дивно, що сьогодні Байнс зовсім не схожа на ту дівчинку, яку пам'ятають з телеекранів.

Як змінилась Аманда Байнс / Фото з відкритих джерел

Курт Кобейн

Фронтмен гурту Nirvana став іконою для цілого покоління молоді 90-х років. Однак чим більше його любили, тим більше він відчував себе нещасним. Кобейн хотів слави, але не хотів бути у центрі уваги. На жаль, такий розвиток подій малоймовірний у сфері шоубізнесу. Музикант також боровся з депресією та залежностями.

1994 рік – став часом, коли Курт Кобейн покінчив життя самогубством. Це стало шоком для шанувальників гурту. У прощальному листі він написав, що більше не отримує радості та задоволення від життя й творчості.

Курт Кобейн / Фото Getty images

Історії цих зірок демонструють, що слава й популярність – це не завжди ключ до щастя, а іноді – пастка, яка вимагає жертовності та втрати самих себе. Успіх без права на помилку, талант без простору для вразливості, увага без підтримки – усе це може стати небезпечним навіть для найсильніших.