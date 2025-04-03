Була потужна боротьба, – YAKTAK з командою отримали дозвіл від Мінкульту на виїзд за кордон

YAKTAK оголосив оновлення щодо свого європейського концертного туру після тривалого очікування дозволу від Мінкульту на виїзд за кордон. Він повідомив, що нарешті отримав потрібні документи для перетину кордону.

Ярослав зізнався, як проходив цей процес. Також співак назвав нові дати своїх закордонних концертів. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку артиста.

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Це була потужна боротьба. Саме тоді, коли ми мали виїхати, змінились правила, з'явилось багато нюансів і додаткових структур, від яких потрібно було отримати підписи. Весь місяць нам обіцяли позитивну відповідь "з дня на день" "вже завтра" або "після вихідних",

– зазначив виконавець.

YAKTAK та його команда отримали офіційний дозвіл на 8 квітня, хоча перший концерт мав відбутися ще 7 березня.

Представники виконавця показали афіші з датами нових виступів. Відтак, підтверджені концерти: 08.04 – Варшава; 09.04 – Люблін; 11.04 – Катовіце; 12.04 – Леґніца й 13.04 – Торунь.

Тур охопить й інші міста Європи: Ополе, Ченстохову, Познань, Б'єльсько-б'ялу, Гданськ, Лодзь, Краків, Вроцлав, Брно, Прагу та Берлін. Додатково заплановані виступи в Кельні, Франкфурті, Антверпені, Парижі, Цюриху та Мілані у травні.

Водночас, концерти у Кельце та Сосновці довелося скасувати.

Артист планує оголосити нові дати для виступів у Щецині, Кошаліні, Амстердамі, Люксембурзі, Бухаресті, Будапешті, Кошице, Штутгарті, Ряшеві та Остраві після отримання підтверджень від концертних майданчиків.

Нові дати закордонного туру YAKTAK / Фото з інстаграму музиканта

Нагадаємо, з початку березня Міністерство культури України внесло зміни до процедури отримання дозволів на виїзд артистів за кордон.

Що саме змінилось:

Звернення тепер спрямовують у профільні інституції для початкової перевірки (кінодіячі — до Держкіно, медійники — до Держтелерадіокомпанії);

Документи потрібно подавати мінімум за 15 днів до запланованого виїзду;

Необхідні документи: запрошення та військово-обліковий документ;

Лист сприяння для перетину кордону підписує особисто міністр або виконувач його обов'язків;

Максимальний термін перебування за кордоном – 60 днів;

ФОПи можуть подаватись на виїзд лише якщо зареєстровані та працюють не менше трьох років.

Міністерство також розробляє окремий алгоритм для артистів, які виїжджають з метою збору коштів для ЗСУ. У таких випадках після повернення потрібно буде звітувати про зібрані суми та їх призначення.