Де зараз Яна Соломко, яка була фавориткою 1 сезону "Холостяка"

До Яни Соломко перша популярність прийшла завдяки проєкту "Холостяку". Вона стала фіналісткою шоу, однак Максим Чмерковський все ж віддав перевагу іншій дівчині.

Однак вона настільки сподобалась публіці, що холостяка публіка звинувачувала у неправильному виборі. Цікаво, що у 2006 році дівчина брала участь у проєкті "Шанс", а після "Холостяка" стала учасницею гурту REAL O під керівництвом Наталії Могилевської. Додамо, що тоді у складі колективу була і зрадниця Регіна Тодоренко. Однак згодом популярність Яни отримала темну сторону медалі. Далі у матеріалі 24 Канал розповість, що відомо про громадянську позицію співачки і де вона зараз.

Чому Соломко переїхала до Росії і яка її громадянська позиція?

У 2018 році дівчина переїхала до Москви, бо в Україні не змогла розкрутити себе як сольну співачку. Там вона взяла псевдонім SOYANA, а шанувальники з рідної країни Яни цікавились, чому вона вирішила поїхати заробляти гроші до країни-агресорки. У відповідь Соломко заявила: "Шкода, що моя країна не приймає мене так, як приймають тут".

Коли Росія розпочала повномасштабну війну в Україні 24 лютого 2022 року, зірка засудила такі дії. Вона навіть опублікувала у соцмережах допис з такими словами.

Немає слів... По всій Україні оголошено воєнний стан. У Києві вся наша родина. Молимося за вас. Ні війні! Миру всім!

– підкреслила учасниця "Холостяка".

Однак це було востаннє, коли співачка казала щось подібне. П'ять місяців вона мовчала, а тоді влітку наважилась на дуже цинічний вчинок, коли вирішила виступити перед росіянами та ще й заявити, що їй було приємно виступати перед цими людьми.

У лютому 2023 року артистка випустила трек про російських окупантів, на яких вона чекає з любов'ю та перемогою. Цікаво, що продюсером відеокліпу виступив ще один зрадник – Юрій Бардаш, який не просто обожнює Путіна, а ще й отримав паспорт РФ.

Через рік публічно відповіла на критику і сказала, що не вважає себе винною, адже виконувала контрактні зобов'язання.

Я переїхала до Росії у 2018 році, до війни, і це було повністю професійне рішення. У мене були договірні зобовʼязання. Під час війни перебувати в Росії як українці було складно. Зрештою мені вдалося закінчити контракт і виїхати з Росії до США. Росія не була моєю Батьківщиною. Я українка, і це ніколи не зміниться, хто б і що не говорив і не писав,

– написала співачка у соцмережах.

Де зараз Яна Соломко?

Відомо, що співачка побудувала стосунки з чоловіком, який старший за неї на понад 10 років. Її обранець має турецьке коріння і є доволі заможним. Адже Яна постійно ділиться у соцмережах кадрами розкішних відпочинків за кордоном.

Соломко також виховує доньку Кіру, яка народилась у 2015 році від бізнесмена Олега Солодухова.

Цікаво, що Соломко відмовилась від зіркової кар'єри і стала домогосподаркою.

Бути домогосподаркою – це теж талант, чи не так? Потрібно мати справжню майстерність, щоб не потонути в рутині – надихати, дивувати, розвиватися і залишатися вірною собі. Так, я вдома. І так – я все ще цікава,

– писала ексучасниця "Холостяка".

Живе родина у Греції. Чомусь співачка вирішила не продовжувати жити в Росії, а обрала для себе більш розкішний спосіб життя, адже саме так вона може подорожувати й насолоджуватись за життям. Соцмережі вона веде російською або англійськими мовами, а от про Україну чомусь не згадує.