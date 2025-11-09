Співачка хіта "Парова машина" поповнила лави ЗСУ
- Ярина Квасній мобілізувалася та служить на сході України в Першому окремому медичному батальйоні.
- Вона закінчила Галицьку гімназію, музичну школу та Києво-Могилянську академію, а також була вокалісткою гурту "Дичка".
Співачка Ярина Квасній, яка стала зіркою тіктоку після того, як виконала українську народну пісню "Парову машину", мобілізувалася. Вона вперше розповіла про свою службу у війську.
Зокрема, поділилася, як прийняла рішення долучитися до Сил оборони. Про це пише 24 Канал з посиланням на видання OBOZ.UA
Як виявилося, Ярина подала документи в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки ще у травні минулого року.
Вісім місяців сиділа в повній невідомості. Спочатку хвилювалася, потім намагалася здогадатися, згодом просто морилася – здавалося, що нічого не вийде. А потім, на другий день різдвяних свят, мені зателефонували й сказали: "Завтра з'явитися в ТЦК". І я помчала до Києва",
– пригадала дівчина.
Квасній служить на сході України в Першому окремому медичному батальйоні. Її посада – санітарка на передовому хірургічному відділенні. Вона займається реєстрацією поранених, координує наступні етапи евакуації й супроводжує їх.
Зауважимо, що Ярина іноді ділиться кадрами зі служби у своєму інстаграмі.
Що відомо про Ярину Квасній?
- Дівчина родом із села Залуква поблизу Галича (Івано-Франківська область).
- Її тато інженер-столяр, а мама – вчителька. Відомо, що батько Ярини теж долучився до ЗСУ.
- Дівчина має двох братів.
- Вона закінчила Галицьку гімназію, музичну школу та Києво-Могилянську академію.
- Ярина була вокалісткою гурту "Дичка", проте він поки на музичній паузі через військову службу музикантів.