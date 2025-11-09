Співачка хіта "Парова машина" поповнила лави ЗСУ

Співачка Ярина Квасній, яка стала зіркою тіктоку після того, як виконала українську народну пісню "Парову машину", мобілізувалася. Вона вперше розповіла про свою службу у війську.

Зокрема, поділилася, як прийняла рішення долучитися до Сил оборони. Про це пише 24 Канал з посиланням на видання OBOZ.UA

Як виявилося, Ярина подала документи в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки ще у травні минулого року.

Вісім місяців сиділа в повній невідомості. Спочатку хвилювалася, потім намагалася здогадатися, згодом просто морилася – здавалося, що нічого не вийде. А потім, на другий день різдвяних свят, мені зателефонували й сказали: "Завтра з'явитися в ТЦК". І я помчала до Києва",

– пригадала дівчина.

Квасній служить на сході України в Першому окремому медичному батальйоні. Її посада – санітарка на передовому хірургічному відділенні. Вона займається реєстрацією поранених, координує наступні етапи евакуації й супроводжує їх.

Фото Ярини Квасній / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про Ярину Квасній?