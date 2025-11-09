Певица хита "Паровая машина" пополнила ряды ВСУ

Певица Ярина Квасний, которая стала звездой тиктока после того, как исполнила украинскую народную песню "Паровую машину", мобилизовалась. Она впервые рассказала о своей службе в армии.

В частности, поделилась, как приняла решение присоединиться к Силам обороны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание OBOZ.UA

Не пропустите Анджелина Джоли впервые вышла на связь после поездки в Украину и рассказала о пережитом

Как оказалось, Ярина подала документы в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки еще в мае прошлого года.

Восемь месяцев сидела в полной неизвестности. Сначала волновалась, потом пыталась догадаться, потом просто морилась – казалось, что ничего не получится. А потом, на второй день рождественских праздников, мне позвонили и сказали: "Завтра появиться в ТЦК". И я помчалась в Киев",

– вспомнила девушка.

Квасний служит на востоке Украины в Первом отдельном медицинском батальоне. Ее должность – санитарка на передовом хирургическом отделении. Она занимается регистрацией раненых, координирует следующие этапы эвакуации и сопровождает их.

Заметим, что Ярина иногда делится кадрами со службы в своем инстаграме.



Фото Ярины Квасний / Скриншоты из инстаграм-сторис

Что известно о Ярине Квасний?