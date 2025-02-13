Призупинив співочу кар'єру та добровільно вступив до лав ЗСУ: де зараз репер YARMAK

Творчість репера YARMAK полюбили люди не лише в Україні, але й поза її межами, зокрема в Росії та Білорусі. Під час повномасштабного вторгнення чоловік став справжнім прикладом для українців, адже пішов боронити рідну країну.

Ярмак – справжнє прізвище музиканта, а звуть його Олександр. Чоловік народився у Борисполі, Київської області. З 12 років зацікавився музикою та почав читати реп. Навчався на факультеті літальних апаратів і брав активну участь у КВК. З 2010 року YARMAK почав робити перші кроки в музиці. Про те, як музикант прийняв рішення щодо добровільного вступу до війська та де сьогодні перебуває, дізнавайтесь у матеріалі Show 24.

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Зіркова кар'єра

Музична кар'єра Олександра розпочалася у 2011 році, коли він вперше представив свої треки на платформі "ВКонтакте". Незабаром артист запостив їх на YouTube. Дебютний відеокліп виявився надзвичайно успішним – всього за два тижні він набрав мільйон переглядів.



2012-2013 роки стали переломними в кар'єрі музиканта. Протягом цього періоду Олександр закріпив свої позиції на музичній сцені. Це був час активного творчого розвитку та становлення його як професійного артиста.

Пісня "Серце пацана" одразу після релізу набула значної популярності в мережі. Того ж року на одному з телеканалів відбулася прем'єра комедійного ситкому під назвою "Як гартувався стайл", який показував шлях Ярмака, коли він став репером, і що його до цього спонукало.

ЯрмаК – "Сердце пацана": дивіться відео онлайн

Під час Революції Гідності був її активним учасником. У 2014 році він випустив пісню "22", а відеоробота містила кадри подій Євромайдану. Кліп можна переглянути лишень на платформі ютуб через вікові обмеження.

У 2017 році YARMAK випустив першу сольну україномовну пісню "Твої сни".

YARMAK – Твої сни (ft. Оля Чернишова): дивіться відео онлайн

Варто зазначити, що свого часу репер виступав на розігрівах російських артистів і навіть був шанувальником декого з них.

За рік репер у тандемі зі співачкою Тарабаровою випустили спільний трек "Воїн", який присвятили українським захисникам.

YARMAK FT. TARABAROVA – VOIN: дивіться відео онлайн

На початку 2022 року працював над створенням україномовного альбому "Власний код". Але повномасштабна війна змінила пріоритети.

YARMAK і служба в ЗСУ

З перших днів повномасштабного вторгнення репер вирішив стати на захист рідної країни. 26 лютого 2022 року музикант пішов добровольцем. Спочатку він з'явився мобілізуватися до Голосіївського військкомату, але тривалий час перебував в охоронній роті при військкоматі, поки ЗСУ не вигнали російську армію з Київської області.

Далі репер був бійцем у підрозділі, а з вересня 2023 року очолив підрозділ операторів дронів-камікадзе. FPV-дронами Олександр почав займатися ще тоді, коли така техніка була тільки у ГУР, СБУ та спецпідрозділу.

Олександр Ярмак / Фото з інстаграму репера

За словами виконавця, чимало українців не до кінця усвідомлюють ситуацію на фронті й не розуміють, що цивільне життя в будь-який момент може змінитися.

Люди не до кінця усвідомлюють, що Мар'їнка може бути просто у Львові, що Бахмут може бути в Києві, Авдіївка може бути в Житомирі, і ситуація настільки критична, що все просто тримається на героїзмі людей. І якщо нас там не буде, то ні в кого тут нічого не буде взагалі,

– зазначає Ярмак.

Улітку 2022-го Олександр долучився до "Культурного десанту" і разом із Колею Сергою, Сашею Чемеровим та Женею Галичем їздили на передову, до шпиталів і деокупованих міст, аби підтримати захисників і місцевих.

Раніше репер зустрів свого фаната серед полонених росіян. YARMAK розкрив, що росіянина взяли в полон бійці 35-го полку Нацгвардії України роти оперативного призначення. Дізнавшись, що ворог є прихильником його творчості, артист вирішив особисто зустрітися зі злочинцем і поцікавитися, "що той забув на українській землі".

Під час розмови з росіянином YARMAK наголосив, що ворогам варто розірвати контракти й сісти у в'язницю, бо від участі у війні вони, крім грошей, більше нічого не отримають.

До слова, репер влітку отримав нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України "Золотий хрест". Таку відзнаку можуть здобути особи рядового і сержантського складу ЗЗС за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.

YARMAK показав свою нагороду / Скриншот з інстаграм-сторіс

Я роблю все для своєї країни не задля нагород чи відзнак. Я з першого дня не будував собі кар'єри й не бігав за званнями чи посадами. Навпаки, х**ачив разом зі всіма від солдата і дослужився за два з половиною роки аж до сержанта. І тому мені бойова нагорода цінніша, ніж будь-яка державна,

– запевнив захисник.

В одному з інтерв'ю YARMAK поділився, що ухвалив рішення мобілізуватися ще навесні 2021 року. За словами репера, він розумів, що на Україну чекає велика війна.

Я потихеньку психологічно готувався, але я на той момент ще був таких дуже людяних поглядів. Тобто мені все одно до кінця не хотілося вбивати, брати зброю в руки,

– зізнавався Олександр Ярмак.

На думку військовослужбовця, це була трохи інфантильна позиція.

Особисте життя

У 2016 році репер одружився з моделлю Анною Шум'яцькою. У подружжя народилася донька. Олександр та Анна назвали дівчинку Соломія.

В одному з інтерв'ю виконавець поділився, як його родина намагається впоратись із викликом, що батько перебуває на фронті.

"Я відверто відвикаю від родини. Хоча телефоном я говорю з дружиною часто, навіть на бойових: сидиш іноді в підвалі, є вільний час, щоб набрати й запитати, як справи. Але ти відвикаєш, адже телефон – це зовсім інше. Я їхав і думав: "А ми взагалі ще сім'я – на хімічному рівні?" Якщо родини довго не бачаться, я вважаю, це дуже погано для стосунків. Дійсно, рвуться ці зв'язки. Але коли ти приїхав додому, можеш обійняти своїх коханих людей, носиш донечку на руках, все оживає в тобі", – розповів Ярмак.

Де зараз і чим займається YARMAK

Музикант продовжує захищати країну від російських окупантів. Часто репер ділиться світлинами та відео з фронту у своїх соцмережах. Іноді виступає на заходах із промовами присвячених військовій тематиці. І, звісно ж, не забуває про музику. Так, наприкінці листопада виконавець презентував трек "Замкнутий контур".

Тут ніхто не хоче вмирати заради системи корупційної. В мене сотні питань до влади, та своя краще окупаційної. Міжнародні угоди не діють, світ пірнає в епоху сили. Нашу армію жре совок, бо ми всі від неї косили. Ці партнери занепокоєні... вже не діє ефект плацебо. Час змінитися назавжди, час надіятись лише на себе,

– йдеться в пісні.

YARMAK – "Замкнутий контур": дивіться відео онлайн

Хоч YARMAK сьогодні не гастролює, але час від часу виступає для побратимів. Шанувальники, своєю чергою, підтримують свого кумира та вірять у якнайшвидшу перемогу України.