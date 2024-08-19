Днями співак отримав почесну нагороду за службу в армії. Це знак Головнокомандувача Збройних Сил України "Золотий хрест".

Не пропустіть Yarmak заспівав на прощанні для захисника "Азовсталі" Назарія "Грінки": зворушливе відео

YARMAK розкрив, що росіянина взяли в полон бійці 35-го полку Нацгвардії України роти оперативного призначення. Дізнавшись, що ворог є прихильником творчості репера, артист вирішив особисто зустрітися зі злочинцем і поцікавитися, "що той забув на українській землі".

"Заглупив, напився, підписав контракт", – повідомив 23-річний полонений Володимир.

З'ясувалося, що росіянин провів на війні лише три дні. Його група потрапила під мінометний обстріл, внаслідок чого ворог отримав важкі поранення. За словами злочинця, він думав про втечу з передової, але відмовився від цієї ідеї, оскільки боявся розстрілу. Водночас росіянин наголосив, що є шанувальником українського репера та висловив йому повагу.

Саша Ярмак? Я вас поважаю. А ваші пісні особливо,

– зізнався військовополонений.

Під час розмови з росіянином YARMAK наголосив, що ворогам варто розірвати контракти й сісти у в'язницю, бо від участі у війні вони, крім грошей, більше нічого не отримають.

Хлопці, тримайтеся. Бажаю вам усім удачі. Щоб ця війна скінчилася, щоб більше жодна людина з вашого народу не постраждала. Я гадаю, що Росія за це поплатиться,

– заявив росіянин.

Розмова YARMAK з військовополоненим росіянином: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, у лютому 2022 року YARMAK вступив до лав ЗСУ. Згодом артист разом з Колею Сергою, Олександром Чемеровим та Євгеном Галичем об'єднався в "Культурний десант". У вересні 2023 року співака перевели до іншого полку, де він очолив підрозділ управління безпілотниками.