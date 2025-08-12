Відомий український фотограф Ян Доброносов розповів, як Ярослав Грубич отримав важке поранення на фронті. Наприкінці липня військовослужбовець повідомив, що втратив праву руку.

Доброносов також опублікував кілька світлин з Грубичем. Пише Show 24 з посиланням на інстаграм фотографа.

Ян Доброносов пригадав, що майже рік тому разом з Ярославом знімав військовополонених з міста Суджа. Тоді син Костянтина Грубича працював у Kyiv Post і готувався стати не захист України.

Зовсім нещодавно він разом з побратимами потрапив під обстріл. Це було жахливо, були загиблі, поранені. Ярослав пам'ятає тільки, як він стояв та після вже прокинувся поранений. Перша реакція – це допомагати іншим. Але зрозумів, що не має змоги. Там же загинув його друг "Спектрум", Сергій Богданов,

– розповів Доброносов.

За словами Яна, зараз Ярослав відчуває свою руку в тому положенні, в якому вона була востаннє. Фотограф додав, що після реабілітації Грубич планує повернутися до війська.

Військовослужбовець також збирає кошти на потреби свого підрозділу. Долучитися можна за посиланням.

