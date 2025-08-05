На жаль, за час повномасштабної війни деякі зірки-воїни зазнали поранень. Розповідаємо в матеріалі Show 24, хто зі знаменитостей постраждав і як вони відновлюються.

До слова Відомий телеведучий несподівано завершив службу в десантно-штурмовій бригаді

Андрій Хливнюк

Лідер гурту "Бумбокс" з перших днів великої війни боронив Київ. 26 березня 2022 року колона військових потрапила під мінометний обстріл. Осколок влучив у праву щоку співака. Йому надали першу допомогу та ненадовго госпіталізували. Вже через тиждень музикант повернувся у стрій. Зараз він є пілотом ударного дрона та командиром підрозділу.

Даніель Салем

Ведучий та ресторатор долучився до ЗСУ у 2022 році. Він продовжує виконувати бойові завдання у складі підрозділу "12 друзів Оушена". За цей час він неодноразово потрапляв під обстріли. Через один з чергових обстрілів у Миколаєві Даніель Салем отримав контузію. Він втратив слух на ліве вухо. Згодом військовий травмував спину через те, що куля влучила в його бронежилет.

Віктор Розовий

Зірка "Ліги сміху" й гуморист Віктор Розовий з перших днів повномасштабної війни вступив до полку ССО "Азов", який зараз є 3 окремою штурмовою бригадою. Він воював на Херсонському та Бахмутському напрямках. 21 березня 2024 року Віктор Розовий зазнав важкого уламкового поранення та переніс кілька операцій. Його реабілітація триває – нещодавно гуморист став на ноги й зробив перші кроки.

Ілля Рибальченко

Учасник шоу "Холостячка" вступив до лав ЗСУ з початку російського вторгнення. За час війни він зазнав поранення у плече на півдні України. Також чоловік зізнавався, що у нього був потрійний перелом гомілки. Реабілітація триває, до того ж Ілля похвалився, що схуд на 10 кілограмів.

Дмитро Лінартович

Український актор Дмитро Лінартович пішов добровольцем на початку великої війни. У січні 2023 року він отримав контузію та зазнав осколкового поранення. Після одужання він проводить творчі зустрічі з військовими та підтримує їхній моральний дух.

Ярослав Грубич

Оператор і режисер, а також син телеведучого Костянтина Грубича, втратив праву руку внаслідок поранення на фронті. Зараз на нього чекає лікування та реабілітація. Батько Ярослава розповів, що син мужньо відреагував на поранення.

Ярик після вибуху йшов з відірваною рукою у рукаві і думав, де хто з побратимів. Нехай у стані шоку, але повівся мужньо, не здався. І у той критичний момент мислив по-режисерськи: як би це можна було зняти? Це краще, ніж панікувати і заклякти від страху на місці? Так міркую я, не експерт у психології стресу. От у цьому він герой. На мій хлопський розум,

– ділився Костянтин Грубич.