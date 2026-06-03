Я не вірю, – зірковий вчитель Руслан Ігорович повідомив про загибель друга на війні

Учитель фізики та інформатики Руслан Ігорович втратив друга на війні, музиканта Ярослава Іванова з позивним "Варнак". Він загинув 31 травня під час виконання бойового завдання у віці 23 років.

Про смерть військового повідомила його наречена Катерина Пилипчук на своїй сторінці в інстаграмі.

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Ярослав Іванов пішов служити у 2022 році. Він воював у складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", згодом отримав посаду в Десантно-штурмових військах, а з 2025 року був частиною роти РЕБ 3 ОШБр 3 АК.

Понад усе він любив Україну, його творчість та життєвий шлях були присвячені їй. Розплинуся в тобі я і вічно житиму в тобі – життєве гасло, яким він плекав любов до Батьківщини та яке проніс через усе життя,

– йдеться у дописі.

Церемонія поховання відбудеться в Києві. Деталі наречена "Варнака" повідомить згодом.

Зірковий вчитель Руслан Ігорович зізнався, що досі не може повірити у втрату друга.

Я не вірю. Мій друже. Це неможливо. Ти переживав за мене. Переживав за мою дружину. Питав, що подарувати Оресту та чекав зустрічі з ним. Ти переживав та думав про майбутнє покоління та хотів передати мудрість. Ти переживав за країну. Душа ширша, ніж Дніпро. Внутрішня сила, як камінь. Мій мудрий друг,

– написав він.

Учитель додав: "Я все одно чекаю твого дзвінка. І що це все прикол, і ти просто готуєш новий альбом". Циганков також закликав допомогти родині "Варнака", долучитися можна за посиланням.

Руслан Ігорович про Ярослава Іванова / Скриншоти з інстаграму вчителя

Хто з музикантів нещодавно помер?