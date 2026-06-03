О смерти военного сообщила его невеста Екатерина Пилипчук на своей странице в инстаграме.

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Ярослав Иванов пошел служить в 2022 году. Он воевал в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", впоследствии получил должность в десантно-штурмовых войсках, а с 2025 года был частью роты РЭБ 3 ОШБр 3 АК.

Больше всего он любил Украину, его творчество и жизненный путь были посвящены ей. Расплывусь в тебе я и вечно буду жить в тебе – жизненный лозунг, которым он лелеял любовь к Родине и которое пронес через всю жизнь,

– говорится в заметке.

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Церемония захоронения состоится в Киеве. Детали невеста "Варнака" сообщит позже.

Звездный учитель Руслан Игоревич признался, что до сих пор не может поверить в потерю друга.

Я не верю. Мой друг. Это невозможно. Ты переживал за меня. Переживал за мою жену. Спрашивал, что подарить Оресту и ждал встречи с ним. Ты переживал и думал о будущем поколении и хотел передать мудрость. Ты переживал за страну. Душа шире, чем Днепр. Внутренняя сила, как камень. Мой мудрый друг,

– написал он.

Учитель добавил: "Я все равно жду твоего звонка. И что это все прикол, и ты просто готовишь новый альбом". Цыганков также призвал помочь семье "Варнака", присоединиться можно по ссылке.

Руслан Игоревич о Ярославе Иванове / Скриншоты из инстаграма учителя

Кто из музыкантов недавно умер?