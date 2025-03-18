Три роки писали, – Ярослава Гресь розповіла про співпрацю з Шерон Стоун, яка підтримала Україну

Відома голлівудська акторка Шерон Стоун продемонструвала свою підтримку Україні, придбавши роботу українського художника. Засновниця агенції Ukraine WOW Ярослава Гресь розкрила подробиці цієї неочікуваної співпраці.

Як виявилося, це сталося лише після кількох безрезультатних спроб. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ярослави Гресь.

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Так, за словами піарниці, з початку повномасштабного вторгнення Росії її команда вже тричі зверталася до знаменитості з проханням підтримати українські проєкти, однак кожного разу безрезультатно. Четверта спроба виявилася успішною – цього разу вони запропонували акторці дізнатися більше про українське мистецтво та художників.

Замість відповіді ми отримали відео. Відео з дому Шерон Стоун, де висить робота молодого українського художника Артура Солецького. Це підтвердження однієї з головних тез мого життя. І я хочу вам сказати це ще раз: "Кількість «Ні» взагалі не означає, що ви помиляєтесь. Можливо, для ідеї потрібно трохи більше чисел". Тому продовжуйте, будь ласка. Дякуємо Шерон Стоун і усім, хто підтримує Україну у цей важливий момент,

– наголосила Ярослава Гресь.

Ярослава Гресь розповіла про співпрацю з Шерон Стоун: дивіться відео онлайн

Що відомо про картину, яку придбала Шерон Стоун

Шерон Стоун купила картину українського художника Артура Солецького, яка має назву "Велика маленька мрія". Ця робота була створена у 2023 році, під час повномасштабної війни.

Художник розповів, що понад пів року тому продав своє полотно американцю, який виявився другом голлівудської зірки й допоміг їй придбати роботу.