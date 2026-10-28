Фаворитка "Холостяка-15" показала, як виглядала до схуднення на 30 кг, та розкрила секрет фігури

Учасниця 15-го сезону шоу "Холостяк" Єлизавета Колношенко, яка отримала троянду першого враження, показала, який мала вигляд до кардинального схуднення. Дівчина зізналася, що ще кілька років тому заїдала стрес, але змогла змінити життя завдяки 10 простим правилам.

У своєму відео в інстаграмі вона відверто розповіла про складний період. За словами дівчини, ще три роки тому вона зовсім не розуміла, куди рухатися далі, намагалася знайти себе та набирала зайву вагу через емоційне переїдання.

Передивляюсь ці кадри й думаю: як же багато всього було між "тоді" і "зараз",

– зізналася Єлизавета.

Щоб надихнути інших, учасниця реаліті поділилася власним списком звичок, які допомогли їй трансформуватися. Вона наголосила, що не завжди ідеально їх дотримується, але постійно до них повертається.

Насамперед дівчина радить щодня рухатися, знайти улюблену активність та налагодити режим сну. Також важливо подбати про повноцінне харчування без жорстких дієт і голодувань. У своїх сторіс вона додала, що правильний раціон становить 80 відсотків успіху.

Наступні кроки стосуються ментального здоров'я та саморозвитку. Єлизавета рекомендує визначати конкретні цілі, обмежувати час у соцмережах і приділяти увагу новим навичкам. Не менш важливо встановити особисті межі, навчитися казати "ні" та скоротити спілкування з тими, хто знецінює.

Наостанок дівчина радить діяти без очікування мотивації, просити про підтримку у близьких чи фахівців, коли стає важко. А головне – помічати навіть найменший власний прогрес і не перекреслювати зроблене після невдалих днів.

Відомо, що загалом дівчині вдалося схуднути майже на 30 кілограмів і повністю змінити свій спосіб життя. Зараз вона розвиває власну діджитал-агенцію в Києві та активно займається спортом.

Раніше про своє схуднення розповіла відома співачка FIЇNKA. За короткий час їй вдалося скинути 12 кілограмів.