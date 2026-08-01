Командир "Рейду" Євген Карась повінчався з відомою акторкою: яким було весілля пари

Командир 413-го окремого батальйону безпілотних систем "Рейд" Євген Карась одружився з акторкою театру "Культ" Катериною Шведенко. Після церемонії вінчання молодята майже одразу вирушили на фронт.

Церемонія вінчання відбулася 31 липня. Про це повідомив лідер політичної сили "Братство" Дмитро Корчинський, який також опублікував перші фотографії з події.

Був сьогодні на вінчанні Євгена Карася (ЗСУ) та Катерини Шведенко (однієї з провідних акторок театру "Культ"). Після цього коротке святкування й увечері молоді відбули у весільну подорож на фронт. Все було добре, – прокоментував Дмитро Корчинський.

На світлинах видно, що Євген Карась не став змінювати військову форму на класичний весільний костюм. Натомість Катерина Шведенко обрала традиційний образ нареченої – довгу білу мереживну сукню з фатою, також прикрашеною вишуканим мереживом. Образ акторки доповнили легка укладка з м'якими локонами та стриманий макіяж у природних відтінках.

Євген Карась і Катерина Шведенко одружились / Фото з Facebook Дмитра Корчинського



Весілля командира "Рейду" Євгена Карася і акторки Катерини Шведенко / Фото з Facebook Дмитра Корчинського

Серед гостей невеликого святкування після вінчання був також військовий і репер Олександр Ярмак.

Що відомо про стосунки Євгена Карася і Катерини Шведенко

Євген Карась і Катерина Шведенко рідко розповідають про особисте життя. Втім, вони не приховували своїх стосунків. Відомо, що пара разом уже понад два роки, а річницю відзначили 10 липня. Минулого року акторка публічно привітала коханого з річницею стосунків, назвавши його "найщасливішим чоловіком у світі". Вінчання стало новим етапом у житті пари, однак замість традиційної романтичної подорожі вони вирушили туди, де нині триває служба військового.

Для весілля знаменитості обирають найкрасивіші весільні образи. Ми показували, якими були у весільний день зірки 90-х.