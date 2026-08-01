Церемония венчания состоялась 31 июля. Об этом сообщил лидер политической силы "Братство" Дмитрий Корчинский, который также опубликовал первые фотографии с мероприятия.

Сегодня был на венчании Евгения Карася (ВСУ) и Екатерины Шведенко (одной из ведущих актрис театра "Культ"). После этого состоялось короткая церемония, а вечером молодожены отправились в свадебное путешествие на фронт. Все было хорошо, – прокомментировал Дмитрий Корчинский.

На фотографиях видно, что Евгений Карась не стал менять военную форму на классический свадебный костюм. Зато Екатерина Шведенко выбрала традиционный образ невесты – длинное белое кружевное платье с фатой, также украшенной изысканным кружевом. Образ актрисы дополнили легкая укладка с мягкими локонами и сдержанный макияж в естественных оттенках.

Евгений Карась и Екатерина Шведенко поженились / Фото из Facebook Дмитрия Корчинского

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на



Свадьба командира "Рейда" Евгения Карася и актрисы Екатерины Шведенко / Фото из Facebook Дмитрия Корчинского

Среди гостей небольшого торжества после венчания был также военный и рэпер Александр Ярмак.

Что известно об отношениях Евгения Карася и Екатерины Шведенко

Евгений Карась и Екатерина Шведенко редко рассказывают о личной жизни. Впрочем, они не скрывали своих отношений. Известно, что пара вместе уже более двух лет, а годовщину отметили 10 июля. В прошлом году актриса публично поздравила возлюбленного с годовщиной отношений, назвав его "самым счастливым мужчиной в мире". Свадьба стала новым этапом в жизни пары, однако вместо традиционного романтического путешествия они отправились туда, где сейчас проходит служба военного.

Для свадьбы знаменитости выбирают самые красивые свадебные образы. Мы показывали, как выглядели в день свадьбы звезды 90-х.