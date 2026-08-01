Церемонія вінчання відбулася 31 липня. Про це повідомив лідер політичної сили "Братство" Дмитро Корчинський, який також опублікував перші фотографії з події.

Був сьогодні на вінчанні Євгена Карася (ЗСУ) та Катерини Шведенко (однієї з провідних акторок театру "Культ"). Після цього коротке святкування й увечері молоді відбули у весільну подорож на фронт. Все було добре, – прокоментував Дмитро Корчинський.

На світлинах видно, що Євген Карась не став змінювати військову форму на класичний весільний костюм. Натомість Катерина Шведенко обрала традиційний образ нареченої – довгу білу мереживну сукню з фатою, також прикрашеною вишуканим мереживом. Образ акторки доповнили легка укладка з м'якими локонами та стриманий макіяж у природних відтінках.

Євген Карась і Катерина Шведенко одружились / Фото з Facebook Дмитра Корчинського

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Весілля командира "Рейду" Євгена Карася і акторки Катерини Шведенко / Фото з Facebook Дмитра Корчинського

Серед гостей невеликого святкування після вінчання був також військовий і репер Олександр Ярмак.

Що відомо про стосунки Євгена Карася і Катерини Шведенко

Євген Карась і Катерина Шведенко рідко розповідають про особисте життя. Втім, вони не приховували своїх стосунків. Відомо, що пара разом уже понад два роки, а річницю відзначили 10 липня. Минулого року акторка публічно привітала коханого з річницею стосунків, назвавши його "найщасливішим чоловіком у світі". Вінчання стало новим етапом у житті пари, однак замість традиційної романтичної подорожі вони вирушили туди, де нині триває служба військового.

Для весілля знаменитості обирають найкрасивіші весільні образи. Ми показували, якими були у весільний день зірки 90-х.