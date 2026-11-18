Український шеф-кухар Євген Клопотенко представив традиційну українську кухню в артпросторі Анджеліни Джолі Atelier Jolie у Нью-Йорку. Усі квитки на гастрономічну подію розкупили буквально за одну хвилину.

Про те, як вдалося організувати захід, ресторатор розповів в інтерв'ю програмі ЖВЛ.

За словами Євгена, реалізувати задум допоміг Український музей у Нью-Йорку: він розташований в одному районі з Atelier Jolie і підтримує дружні стосунки з командою акторки.

У мене гарні стосунки з Українським музеєм у Нью-Йорку. Я був на події з нагоди 50-річчя музею. Він добре спілкується з Atelier Jolie, бо вони розташовані в одному районі. Так вийшло, що домовилися, щоб я провів там подію. Їм було цікаво, бо вони люблять різноманітні яскраві речі. Квитки продалися за одну хвилину,

– поділився кулінар.

Для американських гостей Клопотенко приготував автентичні страви: борщ, качану кашу та частування з пастернаку. Вони є сучасними, але при цьому мають стосунок до минулого України. Шеф-кухар переконаний, що наша гастрономія має великий потенціал і здатна гідно конкурувати з найвідомішими кухнями світу.

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До речі, раніше ресторатор уже ділився враженнями від роботи в Atelier Jolie та показав кадри з гастрономічної події.