Борщ і не тільки: Клопотенко приготував українські страви в просторі Анджеліни Джолі в Нью-Йорку

Про це кулінар розповів в інстаграмі. Клопотенко зізнався, що для нього було великою честю познайомити відвідувачів простору з українськими смаками та традиціями. Він також пояснив, чому важливо представляти нашу культуру за кордоном.

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На думку шеф-кухаря, українські культурні надбання мають бути відомими у світі не через співчуття до нашої країни, а завдяки своїй самобутності та цінності.

Наша культура та наші культурні продукти мають бути конкурентними у світі. Нас мають обирати не через жалість, а тому, що ми круті й маємо що запропонувати світу. І я вважаю, що це одне з найважливіших завдань для української культури на майбутнє. А щоб цього досягти, ми маємо бути представлені на найвищому рівні та в найкращих місцях світу– наголосив Євген.

В інстаграм-сторіс кулінар розповів, що серед страв, які він приготував для гостей Atelier Jolie, був український борщ. Однак робота з традиційним рецептом у Нью-Йорку виявилася недешевою. Зокрема, за два буряки Клопотенко заплатив 5 доларів, стільки ж коштував кілограм картоплі. У перерахунку на гривні кожна з цих покупок обійшлася приблизно у 228 гривень.

Наприкінці допису шеф-кухар подякував Анджеліні Джолі за можливість представити українську кухню в її просторі. "Маленькі кроки роблять великі речі", – підсумував він.

А раніше Євген Клопотенко став першим українським запрошеним шефом у польському "МастерШефі".