О том, как удалось организовать мероприятие, ресторатор рассказал в интервью программе ЖВЛ.

Adv

популярные видео

По словам Евгения, реализовать замысел помог Украинский музей в Нью-Йорке: он расположен в одном районе с Atelier Jolie и поддерживает дружеские отношения с командой актрисы.

У меня хорошие отношения с Украинским музеем в Нью-Йорке. Я был на мероприятии, посвященном 50-летию музея. Он хорошо общается с Atelier Jolie, потому что они находятся в одном районе. Так получилось, что мы договорились, чтобы я провел там мероприятие. Им было интересно, потому что они любят разнообразные яркие вещи. Билеты раскупили за одну минуту– поделился кулинар.

Для американских гостей Клопотенко приготовил аутентичные блюда: борщ, качанную кашу и угощение из пастернака. Они современны, но при этом связаны с прошлым Украины. Шеф-повар убежден, что наша гастрономия обладает большим потенциалом и способна достойно конкурировать с самыми известными кухнями мира.

Новый выпуск программы "Жизнь известных людей": смотрите видео онлайн

Кстати, ранее ресторатор уже делился впечатлениями от работы в Atelier Jolie и показал кадры с гастрономического мероприятия.