Кошовий розповів про неідеальні моменти у стосунках з дружиною: "Я за це просто каюсь"

Гуморист Євген Кошовий та його дружина Ксенія поділились подробицями свого особистого життя. Вони дали спільне інтерв'ю, в якому заговорили про неідеальні моменти у стосунках та сварки.

У розмові зі Славою Дьоміним Євген розповів, що інколи встає не з тієї ноги, тому "зривається" на Ксенії, передає Show 24. Водночас гуморист зізнався, що потім шкодує про це.

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Буває таке, що встаєш не з тієї ноги, про щось думаєш не те і зриваєшся на Ксюші, а потім думаєш: "Нащо?" Це не кожен день, але бувають такі моменти. Я не можу сказати, що під час повномасштабного вторгнення вони почастішали. Вони як були, так і залишилися. Я за це просто каюсь,

– поділився Євген Кошовий.

За словами гумориста, вони з дружиною розмовляють одне з одним, коли залишаються наодинці та розслабляються за бокалом вина або коктейлю, адже в побуті все "дуже складно і напружено".

Багато справ, багато негативної інформації, яка ллється з телеграм-каналів, з телевізора. Тому що у нас завжди, коли мене немає вдома, працює телемарафон,

– поділився гуморист.

Інтерв'ю з Кошовими: дивіться відео онлайн

Кошові розповіли, чи часто сваряться зараз

Зараз Кошові не часто сваряться. Можуть виникати непорозуміння у побутових питаннях, але до скандалів не доходить. Однак Євген пригадав ситуацію, коли у нього загинув друг. Гуморист не брав слухавку від коханої, а вона хвилювалася, адже знала, що він перебуває у небезпечному місці.

Євген Кошовий вважає, що, швидше за все, не брав слухавку від Ксенії через те, що був гіперемоційним в той вечір. Потім чоловік попросив у дружини вибачення.