Зірка "Кварталу 95" Євген Кошовий разом із дружиною Ксенією виховують двох доньок. Молодша, Серафима, нещодавно перейшла до п'ятого класу, а старша, Варвара, вже завершила навчання у школі та вступила до університету.

Гуморист розсекретив, яку саме професію обрала його донька. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал ТЕТ.

Раніше артист зазначав, що не збирається змушувати дітей робити те, чого вони не хочуть, тому вибір спеціальності Варвара зробила самостійно.

Навчатиметься менеджменту і режисурі шоу-бізнесу. Вона онлайн займатиметься в інституті до свого повноліття,

– поділився Кошовий.

