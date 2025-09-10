Звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой вместе с женой Ксенией воспитывают двух дочерей. Младшая, Серафима, недавно перешла в пятый класс, а старшая, Варвара, уже завершила обучение в школе и поступила в университет.

Юморист рассекретил, какую именно профессию выбрала его дочь. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал ТЕТ.

Ранее артист отмечал, что не собирается заставлять детей делать то, чего они не хотят, поэтому выбор специальности Варвара сделала самостоятельно.

Будет учиться менеджменту и режиссуре шоу-бизнеса. Она онлайн будет заниматься в институте до своего совершеннолетия,

– поделился Кошевой.

