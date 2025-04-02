Євген Кошовий відповів, скільки грошей йому потрібно на місяць, аби забезпечити родину

Євген Кошовий розповів, скільки грошей потрібно, аби закрити потреби його родини. Крім того, дружина гумориста, Ксенія, зізналась, яку суму на місяць витрачає тільки на себе.

Зараз Євген та Ксенія Кошові забезпечують своїх матерів, також вони мають двох доньок – Варвару та Серафиму. Про це стало відомо з інтерв'ю подружжя Славі Дьоміну, інформує Show 24.

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Євген Кошовий та його дружина Ксенія поділилась, що у них є кредити на квартиру та на машину, які вони досі виплачують. Слава Дьомін запитав в подружжя, яка мінімальна сума їм потрібна на місяць, аби забезпечити родину. Ведучий зізнався, що йому, наприклад, необхідно приблизно 2,5 тисячі доларів.

Мабуть, у два рази більше (тобто 5 тисяч доларів – Show 24). Ви ж удвох живете, а нас шестеро,

– відповів Євген Кошовий.

Євген та Ксенія Кошові у Слави Дьоміна: дивіться відео онлайн

Скільки грошей Ксенія Кошова витрачає на себе

Дьомін поцікавився у Ксенії, скільки грошей на місяць їй потрібно виключно на себе. Кошова розповіла, що відвідує косметолога, робить манікюр, також вона любить ходити на шопінг, але "без фанатизму".

Я думаю, що до тисячі (доларів – Show 24), а може і менше,

– зазначила Ксенія Кошова.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Євген Кошовий розповів про неідеальні моменти у стосунках з дружиною. Інколи гуморист встає не з тієї ноги та "зривається" на Ксенії. А от свариться подружжя зараз не часто.