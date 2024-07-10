Євген Кот з дружиною похрестив доньку: чарівні фото з таїнства

Хореограф Євген Кот та його дружина Наталія Татарінцева похрестили доньку. Таїнство відбулося 10 липня.

Подружжя опублікувала фото з таїнства хрещення. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм.

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Євген Кот та Наталія Татарінцева обрали для хрещення доньки світлі вбрання. Тренерка показалася у довгій сукні, а хореограф – у штанах та сорочці. Їхня донька Леля була одягнена у біле плаття.

Євген та Наталія похрестили доньку 10 липня – у її день народження. Вчора Лелі виповнився 1 рік. Таїнство відбулося у Михайлівському Золотоверхому соборі.

Євген Кот з дружиною похрестив доньку / Фото Наталія Дюкова

Реакція мережі

У коментарях під дописом підписники вітають Кота і Татарінцеву з хрещеннями доньки:

"Вітаю, хай буде під Божою опікою ваша Леля".

"Неймовірні! Вітаю з хрещенням донечки! Божої благодаті та сильного ангела-охоронця!"

"Як же тато любить доню".

"Яка вона у вас гарна. Такі діти народжуються в любові".

"Так на тата схожа. Вітаю вас!"

"Вітаю! Божої благодаті й щасливої долі вашій квіточці!"

Нагадаємо, що Євген Кот і Наталія Татарінцева вперше стали батьками 10 липня 2024 року.

Татарінцева довго не могла завагітніти. Парі навіть ставили діагноз безпліддя. Наталія та Євген рік працювали з репродуктолугом та були готові до ЕКО, однак згодом сталося диво.