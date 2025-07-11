Супруги опубликовали фото с таинства крещения. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм.
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Евгений Кот и Наталья Татаринцева выбрали для крещения дочери светлые наряды. Тренер показалась в длинном платье, а хореограф – в штанах и рубашке. Их дочь Леля была одета в белое платье.
Евгений и Наталья покрестили дочь 10 июля – в ее день рождения. Вчера Леле исполнился 1 год. Таинство состоялось в Михайловском Златоверхом соборе.
Евгений Кот с женой покрестил дочь / Фото Наталья Дюкова
Реакция сети
В комментариях под сообщением подписчики поздравляют Кота и Татаринцеву с крещениями дочери:
- "Поздравляю, пусть будет под Божьей опекой ваша Леля".
- "Невероятные! Поздравляю с крещением доченьки! Божьей благодати и сильного ангела-хранителя!"
- "Как же папа любит дочку".
- "Какая она у вас красивая. Такие дети рождаются в любви".
- "Так на папу похожа. Поздравляю вас!"
- "Поздравляю! Божьей благодати и счастливой судьбы вашему цветочку!"
Напомним, что Евгений Кот и Наталья Татаринцева впервые стали родителями 10 июля 2024 года.
Татаринцева долго не могла забеременеть. Паре даже ставили диагноз бесплодие. Наталья и Евгений год работали с репродуктолугом и были готовы к ЭКО, однако впоследствии произошло чудо.