Директор Євробачення відповів на закиди мовників про фальсифікацію голосування

Євробачення-2025 завершилось, але обговорення навколо результатів тривають. Кілька мовників занепокоєні справедливістю телеголосування. Відповідь на це дав директор конкурсу.

Директор Євробачення Мартін Грін відреагував на закиди мовників та висловився про систему голосування на конкурсі. Про це пише Show 24 з посиланням на The Guardian.

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Мартін Грін наголосив, що система голосування на Євробаченні є найсучаснішою. Велика команда людей перевіряє кожні результати.

Важливо підкреслити, що процес голосування на Євробаченні є найдосконалішим у світі, а результати кожної країни перевіряються і підтверджуються великою командою людей, щоб виключити будь-які підозрілі або нерегулярні схеми голосування,

– сказав директор конкурсу.

Незалежні групи перевіряють як результати голосування журі, так і публіки. Вони гарантують точний результат.

Мартін Грін додав, що серйозно ставиться до занепокоєння мовників. Тому оскільки конкурс завершився, Європейська мовна спілка проведе обговорення з учасниками напередодні 70-го Євробачення.

Хто сумнівається у результатах Євробачення

Іспанський мовник RTVE одним з першим висловив занепокоєння щодо системи голосування та сумніви щодо чесності результатів Ізраїля та України. За словами мовника, "збройні конфлікти" впливають на Євробачення і через них конкурс втрачає культурну сутність.

Інші суспільні мовники приєднались до заяви з проханням переглянути систему голосування – це Бельгія, Ісландія, Фінляндія, Словенія та Нідерланди. Наприклад, мовників Ісландії та Фінляндії турбує те, що одна людина може віддати двадцять голосів.

Раніше прем'єр-міністр Іспанії закликав виключити Ізраїль з Євробачення, як це було з Росією.