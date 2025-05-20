Директор Євробачення Мартін Грін відреагував на закиди мовників та висловився про систему голосування на конкурсі. Про це пише Show 24 з посиланням на The Guardian.

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Мартін Грін наголосив, що система голосування на Євробаченні є найсучаснішою. Велика команда людей перевіряє кожні результати.

Важливо підкреслити, що процес голосування на Євробаченні є найдосконалішим у світі, а результати кожної країни перевіряються і підтверджуються великою командою людей, щоб виключити будь-які підозрілі або нерегулярні схеми голосування,

– сказав директор конкурсу.

Незалежні групи перевіряють як результати голосування журі, так і публіки. Вони гарантують точний результат.

Мартін Грін додав, що серйозно ставиться до занепокоєння мовників. Тому оскільки конкурс завершився, Європейська мовна спілка проведе обговорення з учасниками напередодні 70-го Євробачення.

Хто сумнівається у результатах Євробачення

Іспанський мовник RTVE одним з першим висловив занепокоєння щодо системи голосування та сумніви щодо чесності результатів Ізраїля та України. За словами мовника, "збройні конфлікти" впливають на Євробачення і через них конкурс втрачає культурну сутність.

Інші суспільні мовники приєднались до заяви з проханням переглянути систему голосування – це Бельгія, Ісландія, Фінляндія, Словенія та Нідерланди. Наприклад, мовників Ісландії та Фінляндії турбує те, що одна людина може віддати двадцять голосів.

Раніше прем'єр-міністр Іспанії закликав виключити Ізраїль з Євробачення, як це було з Росією.