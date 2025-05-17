Яка країна переможе цьогоріч: текстова трансляція гранд-фіналу Євробачення-2025

Стартує довгоочікуваний фінал 69-го пісенного конкурсу Євробачення, в який пройшли й представники України – гурт Ziferblat. Вже за кілька годин ми дізнаємось, хто стане переможцем цього року.

Однак перед тим побачимо виступи усіх учасників, які пройшли до фіналу. Сьогодні важливо голосувати за свого фаворита, аби він мав більше шансів на перемогу. Текстову трансляцію фіналу читайте на сайті Show 24.

Не пропустіть Фінал Євробачення-2025 вже в ефірі: онлайн-трансляція конкурсу з Базеля

Гранд-фінал Євробачення-2025: текстова трансляція

Гранд-фінал Євробачення-2025 – вже в ефірі! На сцені виступають Nemo з піснею The Code – переможці торішнього конкурсу. Після цього вийшли усі фіналісти, зокрема й український гурт Ziferblat.

О 21:00 розпочалося передшоу, ведучими якого стали Тімур Мірошниченко та акторка і телеведуча Монро. До них приєдналися режисерка Катя Царик, музикант і саундпродюсер Ігор Кириленко, дизайнерка Лілія Літковська, візажист Єгор Андрюшин.

За перемогу у гранд-фіналі Євробачення-2025 боротимуться 26 країн-учасниць, зокрема й український гурт Ziferblat, який вийде на сцену під номером 7. Коментуватимуть шоу незмінний ведучий Тімур Мірошниченко та реперка alyona alyona, яка разом з Jerry Heil представляла Україну на пісенному конкурсі торік.