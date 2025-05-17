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Show24 Музика Фінал Євробачення-2025 вже в ефірі: онлайн-трансляція конкурсу з Базеля
17 травня, 21:50
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Фінал Євробачення-2025 вже в ефірі: онлайн-трансляція конкурсу з Базеля

Христина Кобак
Основні тези
  • Фінал Євробачення-2025 проходить у Базелі, де змагаються 26 країн.
  • Український гурт Ziferblat виступає під номером 7, але українці за них голосувати не можуть.
  • Голосування починається після виступу останнього фіналіста, голоси можна віддати через офіційний додаток, телефон, SMS та сайт.

17 травня світ дізнається переможця Євробачення-2025. Прямо зараз у Базелі, що у Швейцарії, стартує фінал пісенного конкурсу, де за перемогу змагатимуться представники 26 країн.

Український гурт Ziferblat вийде на сцену під номером 7. Однак проголосувати за хлопців можуть лише ті українці, які живуть за кордоном. А де дивитися пряму трансляцію – розповідаємо далі на Show24

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Онлайн-трансляція Євробачення-2025

Фінал Євробачення-2025 у Базелі розпочнеться о 22:00 за київським часом. Незмінним коментатором конкурсу буде Тімур Мірошниченко, однак у студії цього року до нього приєднається представниця України на Євробаченні-2024 – alyona alyona.

Порядок виступів учасників Євробачення-2025 у фіналі

  1. Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter
  2. Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son
  3. Естонія: Tommy Cash – Espresso Macchiato
  4. Ізраїль: Юваль Рафаель – New Day Will Rise
  5. Литва: Katarsis – Tavo akys
  6. Іспанія: Melody – Esa diva
  7. Україна: Ziferblat – Bird of Pray
  8. Велика Британія: Remember Monday – What the Hell Just Happened?
  9. Австрія: JJ – Wasted Love
  10. Ісландія: Væb – Róa
  11. Латвія: Tautumeitas – Bur Man Laimi
  12. Нідерланди: Claude – C'est La Vie
  13. Фінляндія: Еріка Вікман – ICH KOMME
  14. Італія: Lucio Corsi – Volevo essere un duro
  15. Польща: Justyna Steczkowska – Gaja
  16. Німеччина: Abor & Tynna – Baller
  17. Греція: Клавдія – Asteromata
  18. Вірменія: Parg – SURVIVOR
  19. Швейцарія: Zoë Më – Voyage
  20. Мальта: Міріана Конте – SERVING
  21. Португалія: Napa – Deslocado
  22. Данія: Sissal – Hallucination
  23. Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu
  24. Франція: Луан – Maman
  25. Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia
  26. Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm

Голосування розпочнеться після виступу 26 фіналіста. Українці можуть підтримати представника будь-якої країни, окрім Ziferblat. Віддати свій голос за фаворита можна через офіційний додаток, телефон, SMS та сайт www.esc.vote. 