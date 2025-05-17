Фінал Євробачення-2025 вже в ефірі: онлайн-трансляція конкурсу з Базеля

17 травня світ дізнається переможця Євробачення-2025. Прямо зараз у Базелі, що у Швейцарії, стартує фінал пісенного конкурсу, де за перемогу змагатимуться представники 26 країн.

Український гурт Ziferblat вийде на сцену під номером 7. Однак проголосувати за хлопців можуть лише ті українці, які живуть за кордоном. А де дивитися пряму трансляцію – розповідаємо далі на Show24.

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Онлайн-трансляція Євробачення-2025

Фінал Євробачення-2025 у Базелі розпочнеться о 22:00 за київським часом. Незмінним коментатором конкурсу буде Тімур Мірошниченко, однак у студії цього року до нього приєднається представниця України на Євробаченні-2024 – alyona alyona.

Порядок виступів учасників Євробачення-2025 у фіналі

Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son Естонія: Tommy Cash – Espresso Macchiato Ізраїль: Юваль Рафаель – New Day Will Rise Литва: Katarsis – Tavo akys Іспанія: Melody – Esa diva Україна: Ziferblat – Bird of Pray Велика Британія: Remember Monday – What the Hell Just Happened? Австрія: JJ – Wasted Love Ісландія: Væb – Róa Латвія: Tautumeitas – Bur Man Laimi Нідерланди: Claude – C'est La Vie Фінляндія: Еріка Вікман – ICH KOMME Італія: Lucio Corsi – Volevo essere un duro Польща: Justyna Steczkowska – Gaja Німеччина: Abor & Tynna – Baller Греція: Клавдія – Asteromata Вірменія: Parg – SURVIVOR Швейцарія: Zoë Më – Voyage Мальта: Міріана Конте – SERVING Португалія: Napa – Deslocado Данія: Sissal – Hallucination Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu Франція: Луан – Maman Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm

Голосування розпочнеться після виступу 26 фіналіста. Українці можуть підтримати представника будь-якої країни, окрім Ziferblat. Віддати свій голос за фаворита можна через офіційний додаток, телефон, SMS та сайт www.esc.vote.