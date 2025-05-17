Фінал Євробачення-2025 вже в ефірі: онлайн-трансляція конкурсу з Базеля
- Фінал Євробачення-2025 проходить у Базелі, де змагаються 26 країн.
- Український гурт Ziferblat виступає під номером 7, але українці за них голосувати не можуть.
- Голосування починається після виступу останнього фіналіста, голоси можна віддати через офіційний додаток, телефон, SMS та сайт.
17 травня світ дізнається переможця Євробачення-2025. Прямо зараз у Базелі, що у Швейцарії, стартує фінал пісенного конкурсу, де за перемогу змагатимуться представники 26 країн.
Український гурт Ziferblat вийде на сцену під номером 7. Однак проголосувати за хлопців можуть лише ті українці, які живуть за кордоном. А де дивитися пряму трансляцію – розповідаємо далі на Show24.
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Онлайн-трансляція Євробачення-2025
Фінал Євробачення-2025 у Базелі розпочнеться о 22:00 за київським часом. Незмінним коментатором конкурсу буде Тімур Мірошниченко, однак у студії цього року до нього приєднається представниця України на Євробаченні-2024 – alyona alyona.
Порядок виступів учасників Євробачення-2025 у фіналі
- Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter
- Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son
- Естонія: Tommy Cash – Espresso Macchiato
- Ізраїль: Юваль Рафаель – New Day Will Rise
- Литва: Katarsis – Tavo akys
- Іспанія: Melody – Esa diva
- Україна: Ziferblat – Bird of Pray
- Велика Британія: Remember Monday – What the Hell Just Happened?
- Австрія: JJ – Wasted Love
- Ісландія: Væb – Róa
- Латвія: Tautumeitas – Bur Man Laimi
- Нідерланди: Claude – C'est La Vie
- Фінляндія: Еріка Вікман – ICH KOMME
- Італія: Lucio Corsi – Volevo essere un duro
- Польща: Justyna Steczkowska – Gaja
- Німеччина: Abor & Tynna – Baller
- Греція: Клавдія – Asteromata
- Вірменія: Parg – SURVIVOR
- Швейцарія: Zoë Më – Voyage
- Мальта: Міріана Конте – SERVING
- Португалія: Napa – Deslocado
- Данія: Sissal – Hallucination
- Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu
- Франція: Луан – Maman
- Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia
- Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm
Голосування розпочнеться після виступу 26 фіналіста. Українці можуть підтримати представника будь-якої країни, окрім Ziferblat. Віддати свій голос за фаворита можна через офіційний додаток, телефон, SMS та сайт www.esc.vote.