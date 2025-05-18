Jerry Heil оголосила бали від України на Євробаченні-2025: як проголосувало журі
- Jerry Heil оголосила результати голосування національного журі України на Євробаченні-2025, де Німеччина отримала 12 балів.
- У фіналі Євробачення-2025 гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray отримав овації від публіки.
У Базелі відбувся фінал Євробачення-2025. Jerry Heil цього року у прямому ефірі оголосила результати голосування національного журі.
Кому наша країна віддала 12 балів, а хто отримав від нас найнижчий результат – розповідаємо далі на Show24.
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Бали від України на Євробаченні-2025: за кого голосувало нацжурі
З Києва у прямий ефір включалася представниця України на Євробаченні-2024 – Jerry Heil. Саме вона оголосила, кому професійне журі віддало найвищий бал – 12. Водночас alyona alyona коментувала прямий ефір разом з Тімуром Мірошниченком.
Отже, результати голосування професійного журі від України такі:
- Німеччина – 12 балів
- Велика Британія – 10 балів
- Італія – 8 балів
- Швейцарія – 7 балів
- Латвія – 6 балів
- Естонія – 5 балів
- Португалія – 4 бали
- Люксембург – 3 бали
- Ізраїль – 2 бали
- Австрія – 1 бал
Результати голосування нацжурі України / Скриншот з відео
Яким був виступ України у фіналі Євробачення-2025
Гурт Ziferblat у фіналі Євробачення-2025 виступив з піснею Bird of Pray. Їхній номер отримав шалені овації від публіки в Базелі.
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