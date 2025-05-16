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Show24 Музика Порядок виступів фіналістів Євробачення-2025: під яким номером на сцену вийде Україна
16 травня, 08:28
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Порядок виступів фіналістів Євробачення-2025: під яким номером на сцену вийде Україна

Марія Касій
Основні тези
  • Україна виступить під номером 7 на грандфіналі Євробачення-2025 з піснею Bird of Pray від гурту Ziferblat.
  • Фінал конкурсу відбудеться 17 травня, участь візьмуть 26 учасників, а букмекери прогнозують перемогу Швеції з піснею Bara Bada Bastu від гурту KAJ.

На Євробаченні-2025 вже відбулися півфінали, на яких визначили учасників, що позмагаються за перемогу у пісенному конкурсі. Стали відомі результати жеребкування – хто за ким виступатиме у грандіозному фіналі.

Грандфінал Євробачення-2025 відбудеться вже в цю суботу, 17 травня. Україна з'явиться на сцені під номером – 7, пише Show 24.

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Гурт Ziferblat вдруге вийде на сцену конкурсу з піснею Bird of Pray у фіналі Євробачення-2025. Цього разу представників України, як і інших учасників, оцінюватимуть не тільки глядачі, але й національні журі з кожної країни. 

З 2024 року у правилах жеребкування щодо порядкових номерів з'явилося оновлення – "вибір продюсера". Якщо учасник витягнув саме цю картку, це означало, що його місце у фіналі визначать організатори конкурсу. Таке нововведення додали для того, щоб збалансувати виступи фаворитів та різножанрові номери.

Порядок виступів учасників Євробачення-2025 у фіналі

  1. Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter
  2. Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son
  3. Естонія: Tommy Cash – Espresso Macchiato
  4. Ізраїль: Юваль Рафаель – New Day Will Rise
  5. Литва: Katarsis – Tavo akys
  6. Іспанія: Melody – Esa diva
  7. Україна: Ziferblat – Bird of Pray
  8. Велика Британія: Remember Monday – What the Hell Just Happened?
  9. Австрія: JJ – Wasted Love
  10. Ісландія: Væb – Róa
  11. Латвія: Tautumeitas – Bur Man Laimi
  12. Нідерланди: Claude – C'est La Vie
  13. Фінляндія: Еріка Вікман – ICH KOMME
  14. Італія: Lucio Corsi – Volevo essere un duro
  15. Польща: Justyna Steczkowska – Gaja
  16. Німеччина: Abor & Tynna – Baller
  17. Греція: Клавдія – Asteromata
  18. Вірменія: Parg – SURVIVOR
  19. Швейцарія: Zoë Më – Voyage
  20. Мальта: Міріана Конте – SERVING
  21. Португалія: Napa – Deslocado
  22. Данія: Sissal – Hallucination
  23. Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu
  24. Франція: Луан – Maman
  25. Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia
  26. Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm

 

Чого очікувати від фіналу Євробачення-2025

Участь в останньому етапі конкурсу візьмуть 26 музикантів, артистів і колективів. По десятеро учасників з кожного півфіналу та ще шестеро – представники "Великої П'ятірки" та країни-переможця. 

Букмекери прогнозують перемогу Швеції – гуртові KAJ з танцювальною піснею Bara Bada Bastu. У них зараз найбільше шансів на перемогу. Проте, як показує досвід минулого року, букмекери можуть помилятися – як щодо переможця, так і щодо того, яке місце Україна займе за результатами фіналу. 

На сцені грандфіналу Євробачення-2025 виступатимуть зірки конкурсу. Зокрема, фани очікують на номер переможців Євробачення-2024 – Nemo. 