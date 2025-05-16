Порядок виступів фіналістів Євробачення-2025: під яким номером на сцену вийде Україна
- Україна виступить під номером 7 на грандфіналі Євробачення-2025 з піснею Bird of Pray від гурту Ziferblat.
- Фінал конкурсу відбудеться 17 травня, участь візьмуть 26 учасників, а букмекери прогнозують перемогу Швеції з піснею Bara Bada Bastu від гурту KAJ.
На Євробаченні-2025 вже відбулися півфінали, на яких визначили учасників, що позмагаються за перемогу у пісенному конкурсі. Стали відомі результати жеребкування – хто за ким виступатиме у грандіозному фіналі.
Грандфінал Євробачення-2025 відбудеться вже в цю суботу, 17 травня. Україна з'явиться на сцені під номером – 7, пише Show 24.
Важливо 26 найкращих конкурсантів цього року: відомі всі фіналісти Євробачення-2025
Гурт Ziferblat вдруге вийде на сцену конкурсу з піснею Bird of Pray у фіналі Євробачення-2025. Цього разу представників України, як і інших учасників, оцінюватимуть не тільки глядачі, але й національні журі з кожної країни.
З 2024 року у правилах жеребкування щодо порядкових номерів з'явилося оновлення – "вибір продюсера". Якщо учасник витягнув саме цю картку, це означало, що його місце у фіналі визначать організатори конкурсу. Таке нововведення додали для того, щоб збалансувати виступи фаворитів та різножанрові номери.
Порядок виступів учасників Євробачення-2025 у фіналі
- Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter
- Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son
- Естонія: Tommy Cash – Espresso Macchiato
- Ізраїль: Юваль Рафаель – New Day Will Rise
- Литва: Katarsis – Tavo akys
- Іспанія: Melody – Esa diva
- Україна: Ziferblat – Bird of Pray
- Велика Британія: Remember Monday – What the Hell Just Happened?
- Австрія: JJ – Wasted Love
- Ісландія: Væb – Róa
- Латвія: Tautumeitas – Bur Man Laimi
- Нідерланди: Claude – C'est La Vie
- Фінляндія: Еріка Вікман – ICH KOMME
- Італія: Lucio Corsi – Volevo essere un duro
- Польща: Justyna Steczkowska – Gaja
- Німеччина: Abor & Tynna – Baller
- Греція: Клавдія – Asteromata
- Вірменія: Parg – SURVIVOR
- Швейцарія: Zoë Më – Voyage
- Мальта: Міріана Конте – SERVING
- Португалія: Napa – Deslocado
- Данія: Sissal – Hallucination
- Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu
- Франція: Луан – Maman
- Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia
- Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm
Чого очікувати від фіналу Євробачення-2025
Участь в останньому етапі конкурсу візьмуть 26 музикантів, артистів і колективів. По десятеро учасників з кожного півфіналу та ще шестеро – представники "Великої П'ятірки" та країни-переможця.
Букмекери прогнозують перемогу Швеції – гуртові KAJ з танцювальною піснею Bara Bada Bastu. У них зараз найбільше шансів на перемогу. Проте, як показує досвід минулого року, букмекери можуть помилятися – як щодо переможця, так і щодо того, яке місце Україна займе за результатами фіналу.
На сцені грандфіналу Євробачення-2025 виступатимуть зірки конкурсу. Зокрема, фани очікують на номер переможців Євробачення-2024 – Nemo.