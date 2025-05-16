Порядок виступів фіналістів Євробачення-2025: під яким номером на сцену вийде Україна

На Євробаченні-2025 вже відбулися півфінали, на яких визначили учасників, що позмагаються за перемогу у пісенному конкурсі. Стали відомі результати жеребкування – хто за ким виступатиме у грандіозному фіналі.

Грандфінал Євробачення-2025 відбудеться вже в цю суботу, 17 травня. Україна з'явиться на сцені під номером – 7, пише Show 24.

Важливо 26 найкращих конкурсантів цього року: відомі всі фіналісти Євробачення-2025

Гурт Ziferblat вдруге вийде на сцену конкурсу з піснею Bird of Pray у фіналі Євробачення-2025. Цього разу представників України, як і інших учасників, оцінюватимуть не тільки глядачі, але й національні журі з кожної країни.

З 2024 року у правилах жеребкування щодо порядкових номерів з'явилося оновлення – "вибір продюсера". Якщо учасник витягнув саме цю картку, це означало, що його місце у фіналі визначать організатори конкурсу. Таке нововведення додали для того, щоб збалансувати виступи фаворитів та різножанрові номери.

Порядок виступів учасників Євробачення-2025 у фіналі

Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son Естонія: Tommy Cash – Espresso Macchiato Ізраїль: Юваль Рафаель – New Day Will Rise Литва: Katarsis – Tavo akys Іспанія: Melody – Esa diva Україна: Ziferblat – Bird of Pray Велика Британія: Remember Monday – What the Hell Just Happened? Австрія: JJ – Wasted Love Ісландія: Væb – Róa Латвія: Tautumeitas – Bur Man Laimi Нідерланди: Claude – C'est La Vie Фінляндія: Еріка Вікман – ICH KOMME Італія: Lucio Corsi – Volevo essere un duro Польща: Justyna Steczkowska – Gaja Німеччина: Abor & Tynna – Baller Греція: Клавдія – Asteromata Вірменія: Parg – SURVIVOR Швейцарія: Zoë Më – Voyage Мальта: Міріана Конте – SERVING Португалія: Napa – Deslocado Данія: Sissal – Hallucination Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu Франція: Луан – Maman Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm

Чого очікувати від фіналу Євробачення-2025

Участь в останньому етапі конкурсу візьмуть 26 музикантів, артистів і колективів. По десятеро учасників з кожного півфіналу та ще шестеро – представники "Великої П'ятірки" та країни-переможця.

Букмекери прогнозують перемогу Швеції – гуртові KAJ з танцювальною піснею Bara Bada Bastu. У них зараз найбільше шансів на перемогу. Проте, як показує досвід минулого року, букмекери можуть помилятися – як щодо переможця, так і щодо того, яке місце Україна займе за результатами фіналу.

На сцені грандфіналу Євробачення-2025 виступатимуть зірки конкурсу. Зокрема, фани очікують на номер переможців Євробачення-2024 – Nemo.