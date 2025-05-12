Ми на 100% з вами, – інтерв'ю з представниками Литви на Євробаченні-2025

5 років тому у Вільнюсі з'явився пост-панк гурт Katarsis. Вокаліст Лукас Раджевічюс, гітарист Аланас Брасас, басистка Емілія Кандратавічуте й ударник Йокубас Адріуліс за цей час випустили мініальбом та з десяток синглів. І що важливо – усі рідною, литовською мовою.

Гурт спробував випробував долю на Національному відборі на Євробачення. Спершу вони тріумфували у півфіналі, отримавши максимальні бали від суддів та глядачів, а в суперфіналі конкурсу 47% глядачів проголосували за них. Тож Katarsis отримали право представити свою країну на конкурсі в Базелі з піснею Tavo akus (Твої очі).

Напередодні півфіналів 24 Канал поспілкувався з учасниками гурту й розпитав їх про творчість, підготовку до Євробачення, звучання литовської мови на конкурсі та, звісно ж, про українських представників. Про це і не тільки читайте в ексклюзивному інтерв'ю.

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"Хочемо, щоб відгукнулося кожному": про майбутній виступ

Які ваші враження після репетицій на сцені Євробачення?

Йокубас: Репетиції пройшли дуже добре і все виглядає поки що набагато краще, ніж наш виступ на Національному відборі. Тому ми дуже щасливі.



Katarsis на сцені Євробачення у Базелі / Фото EBU

Виступ готовий повністю чи ще якісь зміни потрібні?

Основа виступу є. Є тільки кілька моментів, які треба виправити, та й усе.

Не можу не спитати про вашу пісню. Що ви хочете нею донести світові?

Конкретного меседжу в цій пісні немає. Вона про біль, про сильні емоції й ми хочемо, аби пісня відгукнулася кожному слухачеві й він мав власну інтерпретацію того, про що вона.

Katarsis – Tavo akus: дивіться відео

Не боїтеся, що авдиторія може вас не зрозуміти?

Лукас: Цього року багато країн будуть співати рідними мовами. Основна суть нашого виступу – проявити ті емоції, які ми хочемо передати публіці. І тут більшу роль відіграє не значення тексту, а власне та емоція, яку ми несемо.

І якщо слухач зацікавиться цією піснею, він зможе прочитати переклад тексту і знайти для себе свій сенс.

"Пишаємося нею": про литовську мову на Євробаченні

З-поміж країн Балтії Литва найчастіше відправляє пісні рідною мовою на Євробачення. Як ви вважаєте, чому важливо презентувати себе піснями рідною мовою?

Ми просто дуже цінуємо нашу мову. Ми пишемо музику тільки литовською і ніколи навіть не мали думки писати її англійською. Певно, в тому й була головна причина того, чому ми подали на відбір пісню рідною мовою.

Ми в Литві шануємо нашу мову, пишаємося нею і хочемо показати її Європі. Можливо, 10 років тому це було "не модним", здебільшого всі співали англійською. Але зараз тренди змінилися, і ми прагнемо показати себе та свою культуру світові.

Усе більше країн співають рідними мовами й це чудово.

Katarsis – Tavo akus, хорова версія: дивіться відео

Цікаво! За останні 4 роки Литва відправила 3 пісні повністю литовською мовою – у 2022, 2024 та 2025 роках. У 2023 році в конкурсній заявці була частина пісні литовською мовою. Для порівняння – Латвія до 2025 року востаннє відправляла пісню рідною мовою ще в далекому 2004 році. Естонія за останні 10 років відправляла пісню естонською мовою лише 1 раз.

А чому ви вирішили податися на Національний відбір?

У нас відбір складається з кількох етапів і спершу ми пішли туди лише для того, щоб спробувати щось нове, показати себе в іншому середовищі. І так склалося, що ми перемогли у півфіналі й пройшли у фінал. Ми думали тільки про виступ і пісню й робили все можливе, аби гідно продемонструвати її литовцям. І, здається, у нас вийшло.

"Запросили до Литви": про зустріч з гуртом Ziferblat

Я знаю, що ви бачилися з гуртом Ziferblat, який представляє цього року Україну. Які ваші враження від зустрічі?

Вони надзвичайно приємні люди! З ними весело спілкуватися. Знаєте, у нас є багато чого спільного. І ми, і вони – гурти, є про що поговорити.

А ще наші музичні смаки доволі схожі. Тож з ними цікаво проводити час. Та й бачилися ми вже не один раз. Ми часто спілкуємося і запросили їх до Литви.

Справді?

Так, вони казали що хочуть побачити Литву, то чому б ні?

Можливо, маєте плани на співпрацю? Наприклад, спільну пісню?

Про таке ми ще не говорили, але це можливо.

А що можете сказати про їхню пісню Bird of Pray?

Аналас: Вона чудова, абсолютно крута. Це, мабуть, одна з найулюбленіших наших пісень цього року на Євробаченні.

Ця пісня така сильна, її приємно слухати. Що ми, власне, і робимо.

"Наші шляхи часто схожі": про підтримку України та майбутні концерти

Наскільки я знаю, ви часто виступаєте на концертах на підтримку України. На жаль, багато людей у світі втомилися чути про Україну, але цього не можна сказати про Литву. І ми за це дуже вдячні. Але цікаво почути вашу думку: чому литовці – одні з небагатьох, хто все ще сильно підтримує Україну?

Ми все ж можемо співпереживати й проживати ці події разом із вами. Ми теж не так давно повернули свою свободу й відновили свою незалежність. Наші шляхи часто схожі.

На жаль, у контексті Євробачення ми не можемо говорити багато про політику, але знайте – ми з вами на 100% Ми підтримуємо вас і ми знаємо, за що ви боретеся.

Виступ Katarsis на концерті на підтримку України: дивіться відео

Зараз у вас в Україні є чимало фанатів. Не думали над тим, щоб навідатися до нас з концертом?

Поки що ми просто чекатимемо результатів, а опісля вирішуватимемо. Якщо ми пройдемо до фіналу й людям відгукнеться наша творчість – то ми будемо планувати якийсь тур іншими країнами.

Та поки що ми зосереджені лише на виступі на Євробаченні та кількох концертах у Литві після конкурсу.

Побачимо, як буде далі, але ми б дуже хотіли дати концерт в Україні.

А на який результат на конкурсі розраховуєте?

Перше місце, звісно (сміються).

Можливо, хочете щось сказати зараз українцям, які читатимуть наше інтерв'ю?

Ми дуже щасливі від того, що ви підтримуєте нас. І ми підтримуємо вас. Завжди.

Бережіть себе, будьте щасливими та здоровими. Всього найкращого вам!

Гурт Katarsis виступить під номером 8 у другому півфіналі Євробачення 15 травня. Цього дня Україна не голосуватиме.