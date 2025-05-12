Мы на 100% с вами, – интервью с представителями Литвы на Евровидении-2025

5 лет назад в Вильнюсе появилась пост-панк группа Katarsis. Вокалист Лукас Раджевичюс, гитарист Аланас Брасас, басист Эмилия Кандратавичуте и ударник Йокубас Адриулис за это время выпустили мини-альбом и с десяток синглов. И что важно – все на родном, литовском языке.

Группа попробовала испытать судьбу на Национальном отборе на Евровидение. Сначала они победили в полуфинале, получив максимальные баллы от судей и зрителей, а в суперфинале конкурса 47% зрителей проголосовали за них. Таким образом, Katarsis получили право представить свою страну на конкурсе в Базеле с песней Tavo akus (Твои глаза).

Накануне полуфиналов 24 Канал пообщался с участниками группы и расспросил их о творчестве, подготовке к Евровидению, звучании литовского языка на конкурсе и, конечно же, об украинских представителях. Об этом и не только читайте в эксклюзивном интервью.

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"Хотим, чтобы откликнулось каждому": о предстоящем выступлении

Какие ваши впечатления после репетиций на сцене Евровидения?

Йокубас: Репетиции прошли очень хорошо и все выглядит пока что намного лучше, чем наше выступление на Национальном отборе. Поэтому мы очень счастливы.



Katarsis на сцене Евровидения в Базеле / Фото EBU

Выступление готово полностью или еще какие-то изменения нужны?

Основа выступления есть. Есть только несколько моментов, которые надо исправить, и все.

Не могу не спросить о вашей песне. Что вы хотите ею донести миру?

Конкретного месседжа в этой песне нет. Она о боли, о сильных эмоциях и мы хотим, чтобы песня откликнулась каждому слушателю и он имел собственную интерпретацию того, о чем она.

Katarsis – Tavo akus: смотрите видео

Не боитесь, что аудитория может вас не понять?

Лукас: В этом году многие страны будут петь на родных языках. Основная суть нашего выступления – проявить те эмоции, которые мы хотим передать публике. И здесь большую роль играет не значение текста, а собственно та эмоция, которую мы несем.

И если слушатель заинтересуется этой песней, он сможет прочитать перевод текста и найти для себя свой смысл.

"Гордимся им": о литовском языке на Евровидении

Среди стран Балтии Литва чаще всего отправляет песни на родном языке на Евровидение. Как вы считаете, почему важно презентовать себя песнями на родном языке?

Мы просто очень ценим наш язык. Мы пишем музыку только на литовском и никогда не было даже мысли писать ее на английском. Видимо, в том и была главная причина того, почему мы подали на отбор песню на родном языке.

Мы в Литве уважаем наш язык, гордимся им и хотим показать его Европе. Возможно, 10 лет назад это было "не модным", в основном все пели на английском. Но сейчас тренды изменились, и мы стремимся показать себя и свою культуру миру.

Все больше стран поют на родных языках и это прекрасно.

Katarsis – Tavo akus, хоровая версия: смотрите видео

Интересно! За последние 4 года Литва отправила 3 песни полностью на литовском языке – в 2022, 2024 и 2025 годах. В 2023 году в конкурсной заявке была часть песни на литовском языке. Для сравнения – Латвия до 2025 года в последний раз отправляла песню на родном языке еще в далеком 2004 году. Эстония за последние 10 лет отправляла песню на эстонском языке только 1 раз.

А почему вы решили податься на Национальный отбор?

У нас отбор состоит из нескольких этапов и сначала мы пошли туда только для того, чтобы попробовать что-то новое, показать себя в другой среде. И так сложилось, что мы победили в полуфинале и прошли в финал. Мы думали только о выступлении и песне и делали все возможное, чтобы достойно продемонстрировать ее литовцам. И, кажется, у нас получилось.

"Пригласили в Литву": о встрече с группой Ziferblat

Я знаю, что вы виделись с группой Ziferblat, которая представляет в этом году Украину. Какие ваши впечатления от встречи?

Они очень приятные люди! С ними весело общаться. Знаете, у нас есть много чего общего. И мы, и они – группы, есть о чем поговорить.

А еще наши музыкальные вкусы довольно похожи. Так что с ними интересно проводить время. И виделись мы уже не один раз. Мы часто общаемся и пригласили их в Литву.

Правда?

Да, они говорили что хотят увидеть Литву, то почему бы нет?

Возможно, есть планы на сотрудничество? Например, совместную песню?

О таком мы еще не говорили, но это возможно.

А что можете сказать об их песне Bird of Pray?

Аналас: Она замечательная, абсолютно крутая. Это, пожалуй, одна из самых любимых наших песен этого года на Евровидении.

Эта песня такая сильная, ее приятно слушать. Что мы, собственно, и делаем.

"Наши пути часто похожи": о поддержке Украины и будущих концертах

Насколько я знаю, вы часто выступаете на концертах в поддержку Украины. К сожалению, многие люди в мире устали слышать об Украине, но этого нельзя сказать о Литве. И мы за это очень благодарны. Но интересно услышать ваше мнение: почему литовцы – одни из немногих, кто все еще сильно поддерживает Украину?

Мы все же можем сопереживать и проживать эти события вместе с вами. Мы тоже не так давно вернули свою свободу и восстановили свою независимость. Наши пути часто похожи.

К сожалению, в контексте Евровидения мы не можем говорить много о политике, но знайте – мы с вами на 100% Мы поддерживаем вас и мы знаем, за что вы боретесь.

Выступление Katarsis на концерте в поддержку Украины: смотрите видео

Сейчас у вас в Украине есть немало фанатов. Не думали над тем, чтобы наведаться к нам с концертом?

Пока мы просто будем ждать результатов, а затем решать. Если мы пройдем в финал и людям откликнется наше творчество – то мы будем планировать какой-то тур по другим странам.

Но пока мы сосредоточены только на выступлении на Евровидении и нескольких концертах в Литве после конкурса.

Посмотрим, как будет дальше, но мы бы очень хотели дать концерт в Украине.

А на какой результат на конкурсе рассчитываете?

Первое место, конечно (смеются).

Возможно, хотите что-то сказать сейчас украинцам, которые будут читать наше интервью?

Мы очень счастливы от того, что вы поддерживаете нас. И мы поддерживаем вас. Всегда.

Берегите себя, будьте счастливыми и здоровыми. Всего наилучшего вам!

Группа Katarsis выступит под номером 8 во втором полуфинале Евровидения 15 мая. В этот день Украина не будет голосовать.