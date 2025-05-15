Її написала росіянка: на Євробаченні прозвучала пісня про радянську собаку Лайку

У другому півфіналі Євробачення-2025 виступила представниця Ірландії – співачка EMMY. Це ще одна виконавиця, у виступі якої не обійшлося без російського сліду.

На сцені в Базелі артистка виконала трек Laika Party, співавторкою якого є росіянка Лариса Вільданова (Тормі), повідомляє Show24.

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Хоч Росію не допускають до участі у пісенному конкурсі через повномасштабну війну, яку вона розпочала на території України, країна-агресорка постійно дотична до Євробачення. Поки українці потерпають від російських обстрілів, світ продовжує толерувати росіян. Зокрема, Ірландія.

На Євробаченні цю країну презентувала композиція про радянську собаку-легенду Лайку, яка була першою твариною-космонавтом. Не дивно, що номер EMMY був у космічному стилі.

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Що не так з треком Ірландії

Laika Party має веселу й танцювальну історію, однак розкриває трагічну історію Лайки, яка відома всім з СРСР. Примітно, що до написання цієї композиції долучилась росіянка Лариса Тормі. Ця жінка нібито не підтримує повномасштабну війну Росії проти України, але каже, що росіяни також "страждають".

Співачка народилася в Росії, але вже понад 20 років живе в Ірландії. За словами Лариси, на початку повномасштабного вторгнення вона дуже хвилювалася за свою кар'єру, але потім відчула підтримку від ірландців.