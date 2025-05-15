Її написала росіянка: на Євробаченні прозвучала пісня про радянську собаку Лайку
- На Євробаченні-2025 представниця Ірландії EMMY виконала пісню Laika Party, співавторкою якої є росіянка Лариса Вільданова.
- Композиція розповідає про радянську собаку Лайку, а росіянка Лариса Тормі, яка живе в Ірландії понад 20 років, стверджує, що не підтримує війну Росії проти України.
У другому півфіналі Євробачення-2025 виступила представниця Ірландії – співачка EMMY. Це ще одна виконавиця, у виступі якої не обійшлося без російського сліду.
На сцені в Базелі артистка виконала трек Laika Party, співавторкою якого є росіянка Лариса Вільданова (Тормі), повідомляє Show24.
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Хоч Росію не допускають до участі у пісенному конкурсі через повномасштабну війну, яку вона розпочала на території України, країна-агресорка постійно дотична до Євробачення. Поки українці потерпають від російських обстрілів, світ продовжує толерувати росіян. Зокрема, Ірландія.
На Євробаченні цю країну презентувала композиція про радянську собаку-легенду Лайку, яка була першою твариною-космонавтом. Не дивно, що номер EMMY був у космічному стилі.
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Що не так з треком Ірландії
Laika Party має веселу й танцювальну історію, однак розкриває трагічну історію Лайки, яка відома всім з СРСР. Примітно, що до написання цієї композиції долучилась росіянка Лариса Тормі. Ця жінка нібито не підтримує повномасштабну війну Росії проти України, але каже, що росіяни також "страждають".
Співачка народилася в Росії, але вже понад 20 років живе в Ірландії. За словами Лариси, на початку повномасштабного вторгнення вона дуже хвилювалася за свою кар'єру, але потім відчула підтримку від ірландців.