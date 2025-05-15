На сцене в Базеле артистка исполнила трек Laika Party, соавтором которого является россиянка Лариса Вильданова (Торми), сообщает Show24.

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Хотя Россию не допускают к участию в песенном конкурсе из-за полномасштабной войны, которую она начала на территории Украины, страна-агрессор постоянно причастна к Евровидению. Пока украинцы страдают от российских обстрелов, мир продолжает толерантно относиться к россиянам. В частности, Ирландия.

На Евровидении эту страну представила композиция о советской собаке-легенде Лайке, которая была первым животным-космонавтом. Неудивительно, что номер EMMY был в космическом стиле.

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Что не так с треком Ирландии

Laika Party имеет веселую и танцевальную историю, однако раскрывает трагическую историю Лайки, которая известна всем из СССР. Примечательно, что к написанию этой композиции присоединилась россиянка Лариса Торми. Эта женщина якобы не поддерживает полномасштабную войну России против Украины, но говорит, что россияне также "страдают".

Певица родилась в России, но уже более 20 лет живет в Ирландии. По словам Ларисы, в начале полномасштабного вторжения она очень волновалась за свою карьеру, но потом почувствовала поддержку от ирландцев.