У національному журі від України мала бути Катерина Павленко: чому її виключили зі списку

Оцінки від національного журі України спричинили чимало суперечок у соцмережах. Та згодом виявилося, що серед суддів мала бути інша співачка.

Солістка гурту Go_A Катерина Павленко мала входити у склад національного журі, але її виключили зі списку на вимогу Європейської мовної спілки. Про це пише Show 24 з посиланням на Суспільне.

До теми Віддали 5 балів Томмі Кешу: у мережі обурюються оцінками українського журі на Євробаченні-2025

Суспільному мовнику "довелось внести зміни" у склад суддів. Замість Катерини Павленко учасників Євробачення-2025 оцінювала Натела Чхартішвілі-Зацаринна.

Як повідомила ЄМС, причиною стало те, що Катерина порушила правила голосування.

Додамо, що за результатами опитування, яке проводили в Дії, до складу національного журі мав увійти Марко Галаневич. Однак організатори конкурсу наполягли на затвердженні Чхартішвілі-Зацаринної, щоб дотриматися гендерного балансу в складі журі.

Чому виник скандал через оцінки українського журі

До складу національного журі від України увійшли MELOVIN, Дмитро Шуров (Pianoбой), Олена Шоптенко, Tayanna, Нателла Чхартішвілі-Зацаринна.

Журі віддали максимальну кількість балів Німеччині, 10 балів отримала Велика Британія. Найбільше українців обурило те, що Естонія отримала 5 балів. Країну на конкурсі представляв Томмі Кеш, який відкрито співпрацює з росіянами. MELOVIN показав, як розставляв бали для учасників Євробачення. Він віддав Томмі Кешу з Естонії друге місце.

Тімур Мірошниченко згодом пояснив, що Європейська мовна спілка ретельно стежить за роботою журі. Якщо вони помічають, що голосування компліментарне, а не професійне, ці бали анулюються.