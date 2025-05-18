Цьогоріч країну на пісенному конкурі представляв Томмі Кеш, який співпрацює з росіянами. Ведучий Тімур Мірошниченко пояснив, як журі оцінюють виступи, в етері КИЇВ24, передає Show 24.
До слова Віддали 5 балів Томмі Кешу: у мережі обурюються оцінками українського журі на Євробаченні-2025
Тімур Мірошниченко наголосив, що за роботою журі ретельно стежить Європейська мовна спілка (EBU). За словами ведучого, якщо голосування "компліментарне" – результати не зараховують – коли, наприклад, оцінюють підтримку України, а не конкурсні виступи. Він зазначив, що так було у попередні роки.
Коли Європейська мовна спілка отримує результати голосування журі, вони аналізуються, і якщо вони відверто відрізняються від загального середньостатистичного, їх перевіряють додатково. І коли бачать, що це компліментарне голосування Національного журі, а не професійне, ці бали анулюються. І тоді зараховуються середньостатистичні від цієї країни,
– пояснив Мірошниченко.
Водночас ведучий нагадав, що Національне журі обирали українці через застосунок Дія, тому питань не мало б виникати. Однак Тімур додав, що прокоментувати свої оцінки було б не погано.
Склад Національного журі України / Фото Суспільне
Євробачення-2025: головне
Австрія перемогла на Євробаченні-2025. Цьогоріч країну представляв співак JJ (Йоганнес Піч) з піснею Wasted Love. За результатами голосування журі та глядачів, він набрав 436 балів.
При створенні конкурсної пісні JJ надихався російською оперною співачкою Анною Нетребко.
Друге місце посіла представниця Ізраїлю Юваль Рафаель, а третє – представник Естонії Томмі Кеш.
Український гурт Ziferblat виборов дев'яте місце.