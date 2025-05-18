Цьогоріч країну на пісенному конкурі представляв Томмі Кеш, який співпрацює з росіянами. Ведучий Тімур Мірошниченко пояснив, як журі оцінюють виступи, в етері КИЇВ24, передає Show 24.

До слова Віддали 5 балів Томмі Кешу: у мережі обурюються оцінками українського журі на Євробаченні-2025

Тімур Мірошниченко наголосив, що за роботою журі ретельно стежить Європейська мовна спілка (EBU). За словами ведучого, якщо голосування "компліментарне" – результати не зараховують – коли, наприклад, оцінюють підтримку України, а не конкурсні виступи. Він зазначив, що так було у попередні роки.

Коли Європейська мовна спілка отримує результати голосування журі, вони аналізуються, і якщо вони відверто відрізняються від загального середньостатистичного, їх перевіряють додатково. І коли бачать, що це компліментарне голосування Національного журі, а не професійне, ці бали анулюються. І тоді зараховуються середньостатистичні від цієї країни,

– пояснив Мірошниченко.

Водночас ведучий нагадав, що Національне журі обирали українці через застосунок Дія, тому питань не мало б виникати. Однак Тімур додав, що прокоментувати свої оцінки було б не погано.

Склад Національного журі України / Фото Суспільне

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