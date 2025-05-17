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Show24 Музика Переможці Євробачення-2024 Nemo грандіозно відкрили фінал конкурсу
17 травня, 22:30
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Переможці Євробачення-2024 Nemo грандіозно відкрили фінал конкурсу

Марія Касій
Основні тези
  • Фінал Євробачення-2025 розпочали торішні переможці Nemo, виконавши пісню The Code.
  • У фіналі виступлять 26 учасників, зокрема представники України, гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.

Стартував фінал Євробачення-2025, на якому визначать переможця 69-го пісенного конкурсу. Грандіозне шоу відкрили Nemo – торішні тріумфатори.

Саме перемога Nemo у 2024 році привела нових учасників пісенного конкурсу до Швейцарії – у Базель. Тут відбувається Євробачення-2025, пише Show 24. 

Зверніть увагу Фінал Євробачення-2025 вже в ефірі: онлайн-трансляція конкурсу з Базеля 

Nemo яскраво відкрили грандіозний фінал 69-го пісенного конкурсу. Вони виконали переможну пісню – The Code. 

Переможці Євробачення-2024 виступили у білосніжній атласній сукні довжини максі з рукавичками. Їхній образ доповнювала біла пухнаста шапка та намисто. 

Nemo – The Code: дивіться уривок відео онлайн

  • Нагадаємо, у фіналі Євробачення-2025 виступлять 26 учасників: по 10 лідерів першого та другого півфіналу, а також представники "Великої П'ятірки" та країни-переможниці.
  • Серед фіналістів конкурсу – представники України, гурт Ziferblat. Музиканти виступлять з піснею Bird of Pray під номером 7. 