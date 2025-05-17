Переможці Євробачення-2024 Nemo грандіозно відкрили фінал конкурсу

Стартував фінал Євробачення-2025, на якому визначать переможця 69-го пісенного конкурсу. Грандіозне шоу відкрили Nemo – торішні тріумфатори.

Саме перемога Nemo у 2024 році привела нових учасників пісенного конкурсу до Швейцарії – у Базель. Тут відбувається Євробачення-2025, пише Show 24.

Зверніть увагу Фінал Євробачення-2025 вже в ефірі: онлайн-трансляція конкурсу з Базеля

Nemo яскраво відкрили грандіозний фінал 69-го пісенного конкурсу. Вони виконали переможну пісню – The Code.

Переможці Євробачення-2024 виступили у білосніжній атласній сукні довжини максі з рукавичками. Їхній образ доповнювала біла пухнаста шапка та намисто.

Nemo – The Code: дивіться уривок відео онлайн