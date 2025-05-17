17 травня, 22:30
Переможці Євробачення-2024 Nemo грандіозно відкрили фінал конкурсу
Основні тези
- Фінал Євробачення-2025 розпочали торішні переможці Nemo, виконавши пісню The Code.
- У фіналі виступлять 26 учасників, зокрема представники України, гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.
Стартував фінал Євробачення-2025, на якому визначать переможця 69-го пісенного конкурсу. Грандіозне шоу відкрили Nemo – торішні тріумфатори.
Саме перемога Nemo у 2024 році привела нових учасників пісенного конкурсу до Швейцарії – у Базель. Тут відбувається Євробачення-2025, пише Show 24.
Зверніть увагу Фінал Євробачення-2025 вже в ефірі: онлайн-трансляція конкурсу з Базеля
Nemo яскраво відкрили грандіозний фінал 69-го пісенного конкурсу. Вони виконали переможну пісню – The Code.
Переможці Євробачення-2024 виступили у білосніжній атласній сукні довжини максі з рукавичками. Їхній образ доповнювала біла пухнаста шапка та намисто.
Nemo – The Code: дивіться уривок відео онлайн
- Нагадаємо, у фіналі Євробачення-2025 виступлять 26 учасників: по 10 лідерів першого та другого півфіналу, а також представники "Великої П'ятірки" та країни-переможниці.
- Серед фіналістів конкурсу – представники України, гурт Ziferblat. Музиканти виступлять з піснею Bird of Pray під номером 7.