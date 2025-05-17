Именно победа Nemo в 2024 году привела новых участников песенного конкурса в Швейцарию – в Базель. Здесь проходит Евровидение-2025, пишет Show 24.
Обратите внимание Финал Евровидения-2025 уже в эфире: онлайн-трансляция конкурса из Базеля
Nemo ярко открыли грандиозный финал 69-го песенного конкурса. Они исполнили победную песню – The Code.
Победители Евровидения-2024 выступили в белоснежном атласном платье длины макси с перчатками. Их образ дополняла белая пушистая шапка и ожерелье.
Nemo – The Code: смотрите отрывок видео онлайн
- Напомним, в финале Евровидения-2025 выступят 26 участников: по 10 лидеров первого и второго полуфинала, а также представители "Большой Пятерки" и страны-победительницы.
- Среди финалистов конкурса – представители Украины, группа Ziferblat. Музыканты выступят с песней Bird of Pray под номером 7.