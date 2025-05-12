Ізраїльський мовник звернувся до поліції після інциденту на відкритті Євробачення: що сталося
- Національний мовник Ізраїлю Kan подав скаргу до поліції після інциденту з жестом перерізання горла на церемонії відкриття Євробачення-2025.
- Мовник звернувся до Європейської мовної спілки з проханням встановити особу чоловіка з прапором Палестини та відсторонити його від заходів.
Національний мовник Ізраїлю Kan подав скаргу до поліції після інциденту, який трапився на церемонії відкриття Євробачення-2025. Під час заходу чоловік з прапором Палестини зробив жест перерізання горла.
Про це повідомляє Show 24 з посиланням на Metro. Урочиста церемонія відкриття Євробачення-2025 відбулася 11 травня у Базелі. Делегації країн-учасниць пройшлися бірюзовим хідником.
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Під час церемонії відкриття чоловік, який тримав у руках прапор Палестини, зробив жест перерізання горла, коли повз нього проходила Юваль Рафаель – співачка, яка представить Ізраїль на Євробаченні-2025.
Національний мовник Ізраїлю Kan відреагував на інцидент. Він подав офіційну скаргу до швейцарської поліції в Базелі. Саме у цьому місті відбудеться 69-й пісенний конкурс Євробачення.
Крім того, мовник звернувся до Європейської мовної спілки (EBU) з проханням встановити особу чоловіка та відсторонити його від усіх заходів, які пов'язані з конкурсом.
Чоловік показав жест перерізання горла / Відео з X (твіттеру)
Пізніше повідомили, що представниця Ізраїлю на Євробаченні-2025 Юваль Рафаель не даватиме інтерв'ю акредитованим журналістам. Таке рішення прийнято з міркувань безпеки.
Ізраїль на Євробаченні-2025
Юваль Рафаель представить Ізраїль та Євробаченні-2025 з піснею New Day Will Rise. Наразі букмекери прогнозують співачці четверте місце з шансом на перемогу 5%.
Дівчина дивом вижила, коли бойовики ХАМАС відкрили вогонь під час фестивалю 7 жовтня 2023 року та вбили понад сотню людей. Юваль Рафаель була в укритті поруч з тілами загиблих. Минуло 8 годин і співачку врятували ізраїльські військові.
Раніше колишні учасники Євробачення звернулися до Європейської мовної спілки з вимогою заборонити Юваль Рафаель виступати на цьогорічному пісенному конкурсі. Причина, як вони кажуть, – "геноцид, вчинений країною проти палестинців у Газі, багаторічний режим апартеїду та військову окупацію".
Юваль Рафаель виступить у другому півфіналі Євробачення-2025.