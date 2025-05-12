Ізраїльський мовник звернувся до поліції після інциденту на відкритті Євробачення: що сталося

Національний мовник Ізраїлю Kan подав скаргу до поліції після інциденту, який трапився на церемонії відкриття Євробачення-2025. Під час заходу чоловік з прапором Палестини зробив жест перерізання горла.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на Metro. Урочиста церемонія відкриття Євробачення-2025 відбулася 11 травня у Базелі. Делегації країн-учасниць пройшлися бірюзовим хідником.

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Під час церемонії відкриття чоловік, який тримав у руках прапор Палестини, зробив жест перерізання горла, коли повз нього проходила Юваль Рафаель – співачка, яка представить Ізраїль на Євробаченні-2025.

Національний мовник Ізраїлю Kan відреагував на інцидент. Він подав офіційну скаргу до швейцарської поліції в Базелі. Саме у цьому місті відбудеться 69-й пісенний конкурс Євробачення.

Крім того, мовник звернувся до Європейської мовної спілки (EBU) з проханням встановити особу чоловіка та відсторонити його від усіх заходів, які пов'язані з конкурсом.

Чоловік показав жест перерізання горла / Відео з X (твіттеру)

Пізніше повідомили, що представниця Ізраїлю на Євробаченні-2025 Юваль Рафаель не даватиме інтерв'ю акредитованим журналістам. Таке рішення прийнято з міркувань безпеки.

Ізраїль на Євробаченні-2025