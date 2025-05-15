Букмекери прогнозують їй 2 місце: як Австрія виступила на Євробаченні-2025
- Австрія виступила у другому півфіналі Євробачення-2025, а представнику Австрії Йоганнесу Пічу пророкують друге місце.
- Його пісня "Wasted Love", натхненна російською співачкою Анною Нетребко, викликала негативну реакцію серед українців.
Прямо зараз у Базелі відбувається другий півфінал Євробачення-2025. У першій частині, під номером 6, виступила Австрія. Цього року вона є однією з фаворитів букмекерів.
Представнику Австрії – Йоганнесу Пічу пророкують друге місце. На сцені головного пісенного конкурсу він приголомшив динамічною постановкою та глибоким вокалом, пише Show24.
Важливо Час обирати фіналістів: текстова трансляція другого півфіналу Євробачення-2025
Хлопець представляв Австрію під псевдонімом JJ. Його самобутній голос, який чудово доповнила драматична постановка, точно запам'ятається єврофанам.
Австрія у другому півфіналі Євробачення-2025: дивіться відео онлайн
Однак українцям варто знати, що у представника Австрії є російський слід. Виявляється, що пісня Йоганнеса Wasted Love натхненна путіністкою Анною Нетребко. За нею Піч тривалий час стежив в інстаграмі. Тож, хоч у виконавця бездоганні вокальні дані й зворушливий текст про щирі почуття, його участь у Євробаченні не викликає в українців захоплення.
Що важливо, українці цього вечора не беруть участі у голосуванні. Згідно з правилами Євробачення, сьогодні голосують лише ті країни, чиї представники виступають у прямому ефірі.
Які ще країни мають російський слід
Австрієць Йоганнес Піч не єдиний артист, за якого не варто вболівати на пісенному конкурсі. Серед 37 країн є 6 виконавців, за яких не потрібно віддавати свої голоси.
Напередодні Євробачення у цих виконавців помітили російський слід. Звинувачення стосуються як творчих зв'язків з росіянами, так і неоднозначних висловлювань про повномасштабну війну, яку почала Росія.