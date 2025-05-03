Організатори Євробачення-2025 вперше показали головну сцену конкурсу у Швейцарії

Вже менше, ніж за два тижні відбудеться довгоочікуване Євробачення-2025. Відтак, організатори пісенного конкурсу презентували дизайн головної сцени, яка прийматиме учасників з різних країн у швейцарському Базелі.

Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Євробачення.

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Конкурс пройде на майданчику Санкт-Якобсгалле, де за Євробаченням зможуть спостерігати понад 12 тисяч глядачів.

Дизайнер Флоріан Відер створив сцену з центральним подіумом, який виступає вперед до глядачів, щоб зблизити артистів із публікою.

Світлодіоди навколо сцени утворюють хвилясті фіолетово-сині візерунки.

Загалом, сцена відповідає темі конкурсу Unity Shapes Love ("Єдність формує любов") із символом серця, що показує об'єднавчу силу музики.

Сцена Євробачення-2025: дивіться відео онлайн

Зауважимо, українська делегація та гурт Ziferblat вже відправились до Швейцарії. Представники України виступлять 13 травня, у першому півфіналі пісенного конкурсу.

Тут важливо згадати, що Євробачення змінює правила. Річ у тім, що Європейська мовна спілка встановила обмеження щодо використання прапорів для учасників та відвідувачів пісенного конкурсу.