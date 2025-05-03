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Show24 Музика Організатори Євробачення-2025 вперше показали головну сцену конкурсу у Швейцарії
3 травня, 12:00
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Організатори Євробачення-2025 вперше показали головну сцену конкурсу у Швейцарії

Софія Хомишин
Основні тези
  • Організатори Євробачення-2025 презентували дизайн головної сцени в швейцарському Базелі, яка вміщуватиме понад 12 тисяч глядачів.
  • Сцена створена дизайнером Флоріаном Відером з центральним подіумом і світлодіодами, що відповідає темі конкурсу Unity Shapes Love.

Вже менше, ніж за два тижні відбудеться довгоочікуване Євробачення-2025. Відтак, організатори пісенного конкурсу презентували дизайн головної сцени, яка прийматиме учасників з різних країн у швейцарському Базелі.

Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Євробачення. 

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Конкурс пройде на майданчику Санкт-Якобсгалле, де за Євробаченням зможуть спостерігати понад 12 тисяч глядачів.

Дизайнер Флоріан Відер створив сцену з центральним подіумом, який виступає вперед до глядачів, щоб зблизити артистів із публікою. 

Світлодіоди навколо сцени утворюють хвилясті фіолетово-сині візерунки.

Загалом, сцена відповідає темі конкурсу Unity Shapes Love ("Єдність формує любов") із символом серця, що показує об'єднавчу силу музики. 

Сцена Євробачення-2025: дивіться відео онлайн 

Зауважимо, українська делегація та гурт Ziferblat вже відправились до Швейцарії. Представники України виступлять 13 травня, у першому півфіналі пісенного конкурсу. 

Тут важливо згадати, що Євробачення змінює правила. Річ у тім, що Європейська мовна спілка встановила обмеження щодо використання прапорів для учасників та відвідувачів пісенного конкурсу. 