Перше жеребкування на Євробаченні-2025: у якому півфіналі виступатиме Україна

Євробачення-2025 вже близько, а підготовка у самому розпалі. У Базелі відбулося перше жеребкування, на якому визначили, у яких півфіналах виступатимуть учасники.

Сьогодні, 28 січня, у Базелі відбулося жеребкування щодо півфіналів 69 пісенного конкурсу Євробачення, пише 24 Канал. Воно визначило, в якому півфіналі братимуть участь країни – першому чи другому.

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Також на заході відбулась традиційна церемонія, коли звання місто-господаря Євробачення офіційно перейшло від Мальме до Базеля.

Як відбулось жеребкування

Країни "Великої п'ятірки" та країна-господар автоматично потрапили до фіналу, тому вони не брали участь у жеребкуванні. Інших учасників Євробачення-2025 розділили на 5 груп, щоб уникнути концентрації "друзів за балами" та збільшити напругу у півфіналах.

Результати жеребкування вже відомі – Україна виступатиме у 1 половині 1 півфіналу.



Україна буде у першому півфіналі / Скриншот з відео

Хто виступить у першому півфіналі

Перша половина : Швеція, Україна, Словенія, Ісландія, Естонія, Польща, Португалія.

: Швеція, Україна, Словенія, Ісландія, Естонія, Польща, Португалія. Друга половина: Нідерланди, Азербайджан, Албанія, Сан-Марино, Бельгія, Кіпр, Хорватія, Норвегія.

Хто виступить у другому півфіналі

Перша половина : Австрія, Литва, Вірменія, Чорногорія, Греція, Ірландія, Австралія, Латвія.

: Австрія, Литва, Вірменія, Чорногорія, Греція, Ірландія, Австралія, Латвія. Друга половина: Чехія, Ізраїль, Мальта, Фінляндія, Данія, Люксембург, Грузія, Сербія.



Результати жеребкування / Скриншот з відео

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