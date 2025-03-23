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Show24 Українські зірки Ziferblat поділилися своїми прогнозами щодо переможця Євробачення -2025
23 березня, 16:16
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Ziferblat поділилися своїми прогнозами щодо переможця Євробачення -2025

Софія Хомишин
Основні тези
  • Фронтмен Ziferblat Даниїл назвав своїми фаворитами на Євробаченні-2025 представників Польщі та Латвії.
  • Водночас його брат Валентин виділив шість країн: Португалія, Латвія, Великобританія, Фінляндія, Албанія та Італія.

Учасники гурту Ziferblat, які цьогоріч представлятимуть Україну на Євробаченні, поділилися своїми думками щодо конкурентів.

Даниїл і Валентин Лещинські розкрили своїх фаворитів на Євробаченні-2025. Що цікаво, брати не зійшлися у думках. Повідомляє Show 24 з посиланням на відео Adam Mc Callig, який взяв інтерв'ю в артистів.

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Так, як розповів фронтмен Ziferblat Даниїл, у нього є два фаворити – представники Польщі та Латвії. Його брат Валентин назвав одразу шість країн, чиї виступи справили на нього найбільше враження: Португалія, Латвія, Великобританія, Фінляндія, Албанія та Італія.

Що відомо про Євробачення-2025

  • Цьогорічний пісенний конкурс прийматиме швейцарське місто Базель. Організатори вже оголосили ведучих – ними стануть комікеса і телеведуча Гейзел Брюґґер, Мішель Гунцікер, а також телеведуча й співачка Сандра Штудер.
  • Основні заходи пройдуть на арені St. Jakobshalle. Додатково в місті буде споруджено спеціальний майданчик Arena Plus для публічного перегляду шоу.
  • Півфінали конкурсу заплановані на 13 і 15 травня, а грандіозний фінал Євробачення-2025 відбудеться 17 травня 2025 року.