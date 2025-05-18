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Show24 Музика Україна перемогла у першому півфіналі Євробачення-2025
18 травня, 10:00
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Україна перемогла у першому півфіналі Євробачення-2025

Марія Касій
Основні тези
  • Гурт Ziferblat, який представляв Україну, переміг у першому півфіналі Євробачення-2025, здобувши 137 балів.
  • Україна посіла 9 місце у фіналі Євробачення-2025.

Гурт Ziferblat, який представляв Україну на Євробаченні, виступав у першому півфіналі. Музиканти здобули найбільше балів від глядачів.

Результати першого півфіналу стали відомими вже після оголошення переможця Євробачення-2025. Про це пише Show 24 з посиланням на сайт Євробачення

Цікаво Найцікавіше про гурт Ziferblat, який представив Україну на Євробаченні-2025 

Гурт Ziferblat посів перше місце у результаті глядацького голосування. Лише глядачі вирішували, хто пройде до фіналу конкурсу. Музиканти отримали сумарно 137 балів та очолили рейтингову табличку, обійшовши фаворитів – Швецію, Естонію, Албанію.

Представники України відреагували на лідерство у першому півфіналі. 

До речі, ми перемогли у першому півфіналі! Я дуже вас люблю, 
– написав один з учасників гурту. 


Хто скільки балів віддав Україні / Фото EurovisionWorld

Додамо, у фіналі Євробачення-2025 Ziferblat посів 9 місце.

Які правила оголошення фіналістів

Нагадаємо, що у півфіналах результати оголошують у випадковому порядку, щоб глядачі не могли дізнатися, хто є фаворитом. До того ж цього року з'явилось нововведення щодо оголошення фіналістів. Спершу ведучі називали трійку країн, серед яких був фіналіст – його оголошували, та називали наступну трійку.  

Україну оголосили останньою. Це змусило понервувати й українських єврофанів, і самих музикантів. У мережу потрапило відео, як учасник Ziferblat підозрює, що гурт не зможе пройти до фіналу. Та насправді виявилося, що Україна була на першому місці. 