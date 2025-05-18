Україна перемогла у першому півфіналі Євробачення-2025

Гурт Ziferblat, який представляв Україну на Євробаченні, виступав у першому півфіналі. Музиканти здобули найбільше балів від глядачів.

Результати першого півфіналу стали відомими вже після оголошення переможця Євробачення-2025. Про це пише Show 24 з посиланням на сайт Євробачення.

Цікаво Найцікавіше про гурт Ziferblat, який представив Україну на Євробаченні-2025

Гурт Ziferblat посів перше місце у результаті глядацького голосування. Лише глядачі вирішували, хто пройде до фіналу конкурсу. Музиканти отримали сумарно 137 балів та очолили рейтингову табличку, обійшовши фаворитів – Швецію, Естонію, Албанію.

Представники України відреагували на лідерство у першому півфіналі.

До речі, ми перемогли у першому півфіналі! Я дуже вас люблю,

– написав один з учасників гурту.



Хто скільки балів віддав Україні / Фото EurovisionWorld

Додамо, у фіналі Євробачення-2025 Ziferblat посів 9 місце.

Які правила оголошення фіналістів

Нагадаємо, що у півфіналах результати оголошують у випадковому порядку, щоб глядачі не могли дізнатися, хто є фаворитом. До того ж цього року з'явилось нововведення щодо оголошення фіналістів. Спершу ведучі називали трійку країн, серед яких був фіналіст – його оголошували, та називали наступну трійку.

Україну оголосили останньою. Це змусило понервувати й українських єврофанів, і самих музикантів. У мережу потрапило відео, як учасник Ziferblat підозрює, що гурт не зможе пройти до фіналу. Та насправді виявилося, що Україна була на першому місці.