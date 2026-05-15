Джамала розплакалась під час виступу України на Євробаченні

Учора, 14 травня, відбувся другий півфінал ювілейного Євробачення. На сцені виступила українська представниця LELÉKA.

У медіацентрі дівчину щиро підтримувала Джамала – переможниця Євробачення-2016. Цього року на артистку була покладена особлива відповідальність, адже вона виступала музичною продюсеркою Нацвідбору. Журналісти 24 Каналу змогли ексклюзивно зафільмувати реакцію Джамали на виступ LELÉKA.

Знаменитість під час виступу сиділа, затамувавши подих. Продюсерка дуже сильно хвилювалась, а після важливого моменту виступу LELÉKA, де дівчина мала витягнути одну з найдовших нот пісні, просто розплакалась.

Артистка як ніхто знає ці відчуття, адже сама була учасницею пісенного конкурсу 10 років тому. Тому її емоції по-справжньому були щирими. У якийсь момент навіть промайнула думка, що саме так себе зараз відчувають й інші українці, які підтримують нашу учасницю за екранами телевізорів та смартфонів.

Наприкінці народна артистка України навіть підспівувала під пісню Ridnym, від якої тіло проймає до мурах.

Що у Джамали, що у LELÉKA, конкурсні пісні мають особливий сенс. У 2016 році співачка розповідала про історію про депортацію кримських татар у 1944 році, а на сцені Євробачення вперше в історії залунала кримськотатарська мова. А у 2026 році уже інша учасниця співає про коріння, і що всі дороги завжди ведуть додому.

Які шанси на перемогу у LELÉKA на Євробаченні?

Оскільки вже відбулись два півфінали і деякі країни вибули з гонки, то і прогнози букмекерів змінюються. Наразі представниця нашої країни постійно "пересувається" то на 10, то на 11 сходинку, показує сайт eurovisionworld.

У першій трійці залишаються Фінляндія, Греція та Австралія.

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу Джамала також висловилась, які вона дає шанси на перемогу LELÉKA. За її словами, у фіналі все вирішить те, наскільки сильно виступ зачепить серця людей у момент голосування.