Стало відомо, хто представлятиме Ізраїль на Євробаченні-2026. На сцені міжнародного пісенного конкурсу виступить 27-річний співак та автор пісень Ноам Беттан.

Про це повідомили на сайті Євробачення. Наом переміг на ізраїльському талант-шоу Hakohav Haba й отримав можливість представляти країну на 70-му пісенному конкурсі.

Пісню, з якою Ноам Беттан виступатиме на сцені Євробачення, обере внутрішній комітет. Очікується, що композиція буде на івриті та англійською, також у ній звучатиме французька мова, пише Eurovisionworld.

Я такий схвильований! Яка неймовірна честь представляти країну та бути голосом нашого народу на такій величезній сцені. Дякую за вашу довіру та любов! Дякую, що обрали мене! Обіцяю викластися на повну на майбутньому Євробаченні в Австрії,

– сказав співак після перемоги.

Ноам Беттан народився та виріс в ізраїльському місті Раанана у родині іммігрантів із Франції. Співак володіє івритом, англійською та французькою мовами.

Свою музичну кар'єру хлопець розпочав у 8-річному віці, а дебютний альбом випустив у 2023 році. Беттан також створив серію хітів, які очолювали офіційні радіочарти Ізраїлю та зібрали мільйони прослуховувань на стрімінгових платформах. У 2018 році співак брав участь у музичному реаліті-шоу Aviv or Eyal, де посів 3 місце.

Ноам Беттан – представник Ізраїлю на Євробаченні-2026 / Фото з сайту пісенного конкурсу

Варто зауважити, що участь Ізраїлю у 70-му пісенному конкурсі була під питанням. Річ у тім, що багато артистів та шанувальників закликали Європейську мовну спілку (EBU) дискваліфікувати країну через війну з ХАМАС у Газі.

Проте на початку грудня 2025 року Європейська мовна спілка таки допустила Ізраїль до участі у Євробаченні-2026. Через це кілька країн бойкотували конкурс: Іспанія, Нідерланди, Словенія та Ісландія.

Євробачення-2026: головне