Кто будет представлять Израиль на Евровидении-2026
- Израиль на Евровидении-2026 будет представлять 27-летний певец Ноам Беттан, победивший на талант-шоу Hakohav Haba.
- Европейский вещательный союз допустил Израиль к участию, несмотря на призывы дисквалифицировать из-за войны с ХАМАС, что привело к бойкоту конкурса несколькими странами.
Стало известно, кто будет представлять Израиль на Евровидении-2026. На сцене международного песенного конкурса выступит 27-летний певец и автор песен Ноам Беттан.
Об этом сообщили на сайте Евровидения. Наом победил на израильском талант-шоу Hakohav Haba и получил возможность представлять страну на 70-м песенном конкурсе.
Песню, с которой Ноам Беттан будет выступать на сцене Евровидения, выберет внутренний комитет. Ожидается, что композиция будет на иврите и английском, также в ней будет звучать французский язык, пишет Eurovisionworld.
Я так взволнован! Какая невероятная честь представлять страну и быть голосом нашего народа на такой огромной сцене. Спасибо за ваше доверие и любовь! Спасибо, что выбрали меня! Обещаю выложиться на полную на предстоящем Евровидении в Австрии,
– сказал певец после победы.
Ноам Беттан родился и вырос в израильском городе Раанана в семье иммигрантов из Франции. Певец владеет ивритом, английским и французским языками.
Свою музыкальную карьеру парень начал в 8-летнем возрасте, а дебютный альбом выпустил в 2023 году. Беттан также создал серию хитов, которые возглавляли официальные радиочарты Израиля и собрали миллионы прослушиваний на стриминговых платформах. В 2018 году певец участвовал в музыкальном реалити-шоу Aviv or Eyal, где занял 3 место.
Стоит заметить, что участие Израиля в 70-м песенном конкурсе было под вопросом. Дело в том, что многие артисты и поклонники призвали Европейский вещательный союз (EBU) дисквалифицировать страну из-за войны с ХАМАС в Газе.
Однако в начале декабря 2025 года Европейский вещательный союз таки допустил Израиль к участию в Евровидении-2026. Из-за этого несколько стран бойкотировали конкурс: Испания, Нидерланды, Словения и Исландия.
Евровидение-2026: главное
70-й песенный конкурс Евровидение пройдет в Вене после победы австрийского певца JJ, который выступал с песней Wasted Love и по результатам голосования жюри и зрителей получил 436 баллов.
Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Шоу будет проходить на арене Wiener Stadthalle.
Украина будет выступать во второй половине второго полуфинала. Мы выберем представителя 7 февраля во время финала Национального отбора.